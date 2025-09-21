第1回【「子供ばんど」の衝撃――エレキ少年が念願のデビューをつかみ、米国に進出するまで】のつづき

ロックバンド「子供ばんど」の顔でもあったうじきつよし（68）は、グループの活動休止直後に五社英雄監督作品「226」に出演し、音楽とは異なる才覚を発揮していった。小学校低学年時から弾いていたギターを一旦置いたうじきを待っていたものとは……。

＊＊＊

【写真】五社英雄監督、リック・デリンジャーとのツーショットも 貴重写真で振り返る「うじきつよし」の歩み

たどり着いた2,000本目の直前に五社監督と

1980年にデビューした子供ばんどは、2,000本のライブを達成した1988年10月10日に、活動を休止した。2,000本という数字を目指し、バンドの最晩年は、昼、夜、深夜と1日3本のライブをこなしていた。

「こどもばんど」メンバーへの感謝を口にする

「もう、ファンもついていくのが大変というような雰囲気でしたね（苦笑）。終わった時にはへとへとで、もう先のことなんて考えてなかったし、1〜2年、ひとりで米国にでも行こうかな、なんてぼーっと考えてたぐらい。それぐらい余裕がなかったですね」

ところが、うじきの運命を決めた出来事が、2,000本目のライブ前に起きていた。

「10月9日に名古屋でライブを終え、翌日の大阪に移動する途中で、京都に寄ったんです。『太秦で会いたいと言っている人がいる』と聞いて。真剣にとらえる余裕もなかったんですが、とりあえず向かうと、撮影所の『五社組』という看板のところに連れていかれて。当時は座組なんて言葉も知らないから、『組』ってヤクザかよ、なんて思いながら建物に入っていった。すると、中にサングラスをかけた人がズラリ（苦笑）。その奥に五社英雄監督が座ってらした。芝居を一切やったことはないし、監督の作品も見たことはない、と言ったのですが……」

だが五社監督は「兵隊とヤクザは誰でもできるっていうから」。うじきがかけていたサングラスを取らせて、「大きな声出して、いうこと聞けば、まあ大丈夫だ。自分もロックってものは聞かないんでお兄さんのことはよく知らないけれど、まあ大丈夫だ」と言い放った。

とはいえ、まだバンドは活動中のこと。大阪ライブの後には、宇崎竜童の「竜童組」がメキシコシティで行う「ジャパンロックフェス」出演が控えていた。子供ばんど、SHOW-YA、アナーキーが前座を務め、5万人のメキシコの大観衆を前に演奏した。

「大阪から中1日でメキシコへ発ち、飛行機では熱が出てふらふら。会場は高地で酸素が薄くてやっぱりふらふら。そこに台本が届いたんです。宇崎さんには『（演者欄の）6人目にお前の名前があるなんてすごいこと。絶対頑張ってやりなさい』と激励され、一緒に来ていた阿木（燿子）さんにも『おめでとう』と祝福されました。演奏はウケましたが、自分はもうスカスカ。すべて出たんだろうな、と思いましたね」

帰国後再び太秦を訪れ、バリカンで坊主頭にされ、うじきの役者人生がスタートした。

初めて触れた芝居の世界

初めて触れる芝居の世界に、驚かされることは多かった。

「五社監督は『はい、俺がOKったらOK』っていう感じの人でしたが、音楽の世界ではそういう人には会った経験がありませんでしたね」

その後も五社監督を慕うようになる。

「何かあると、いや何もなくても『大阪で番組収録があって』なんて言いながら、よく五社監督にお会いしに行っていました。顔を出すと『お前は何になりたいんだ。役者として主役を張れるような奴じゃないだろう』とか言われて『そうなんですけど、何になりたいか分かりません』と言っていると、『しょうがない奴だなあ』とか言いながら可愛がってくれ、その後の五社監督の作品には全部呼んでくださいました。あるとき、映画会社の関係者に『うじき君が五社監督の作品に呼ばれる理由がやっと分かった。親戚なんだってね』と言われましてね。監督に聞いたら『うん、嘘ついちゃった』って（笑）。そういうお人でした。『カルトQ』の司会を引き受ける際も監督にご相談に伺ったんです」

カルトQの司会の顔としておなじみに

1991年10月、フジテレビの深夜枠で放送が始まったクイズ番組「カルトQ」。さまざまなテーマをとことん掘りまくった出題で知識を競うこの番組は広く人気を博し、のちにプライムタイムに昇格し1993年3月末まで放送が続いた。

「五社監督は『そういうところに買ってもらえるのは才能だから。頑張んなさい』と言ってくれました。フジテレビは、子供ばんどのライブ時の僕のMCに目を着けてくれてたんですって」

番組では、出題者より実情に詳しい回答者も登場した。たとえばテーマが「東急ハンズ」の回では、当時、在籍していた唯一の外国籍の店員の名前を問う問題に、回答者がフルネームを回答。番組側は苗字しか把握していなかったため、正解か否かを判断するのに時間を要した。30分番組の収録に数時間かかることもあったという。

音楽をやっていたことを知られないままでは……

そうして俳優、タレントとして人気を博したうじきが、子供ばんどの活動を再開したのは2011年。再結成ではなく「永久凍土解凍」と称してのリスタートである。8年余りで2,000回を達成したペースには遠く及ばないものの、永久凍土解凍後の活動年数はすでに15年目に入った。

「50歳になった頃、僕がバンドをやっていたこと自体を知らない人も多くなっていた。それまでは、バンドをやろうと思えばいつでもできると高を括ってたんです。でもこのままだと音楽をやっていたと知られないまま死んじゃうな、そう思ったら、人に聴いてもらいたい欲求が出てきて。東日本大震災後の計画停電などもあり、悩みましたが、東京・銀座でのライブでリスタートしました」

その年には、震災で延期になった東北最大級のフェス『あらばきロックフェス』にも出演。その後もライブなど活動を続け、今年はセルフカバーアルバム「ROCK&ROLL WILL NEVER DIE!!」で久々のレコーディングも行った。活気にあふれている。

「家に転がり込んだメンバーと、3人で元気に同じステージに立てるのが理屈抜きにうれしい。さすがに昔のようにベスト10を狙ったり、米国に行ったりというモードとは違うけど、今もやれることがうれしいし、見に来てくれる人もいるということがすごいよね。メンバーには面と向かっては悪態ついてますが、感謝してますね」

今年前半は、「フラワーカンパニーズ」「怒髪天」といった、少し後輩世代に当たるバンドとの対バンライブを実現した。つづく10月24日の東京・恵比寿 ザ・ガーデン・ホール、11月30日の神戸チキンジョージで、「キミはあの日を覚えているかい？」と題して対バンするのは同世代のバンド「EARTHSHAKER」だ。

「あの日を覚えているかい、と言いながら、いつだったのかは正確には誰も分かっていないという（笑）。でも昔ライブハウスでもやった仲。今年上半期のライブのとき、EARTHSHAKERとの対バンを予告したら、会場がとても盛り上がったんです。急遽ライブ後にチケットを販売したら、会場の約5分の1の人が買ってくれた。往年の2つのバンドで、皆さんのいろんな記憶がよみがえる、貴重なライブになると思います！」

期待は大きい。

＊＊＊

