磯村勇斗主演の月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）の生徒役キャスト11名がクランクアップを迎えた。

本作は、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公・白鳥健治（磯村勇斗）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣されることになり、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。

クランクアップを迎えたのは、鷹野良則役の日高由起刀、斎藤瑞穂役の南琴奈、藤村省吾役の日向亘、北原かえで役の中野有紗、江見芽衣役の月島琉衣、三木美月役の近藤華、内田圭人役の越山敬達、堀麻里佳役の菊地姫奈、高瀬佑介役ののせりん、島田聖菜役の北里琉、有島ルカ役の栄莉弥の生徒役キャスト11名。主人公・健治を演じる磯村やヒロイン・珠々役の堀田真由らと共に過ごした暑い夏。撮影の合間には和気あいあいと過ごしながらも、監督をはじめとするスタッフ陣とコミュニケーションを取りながら役への理解を深め、キャスト同士でも対話を重ねて演技に向き合ってきた。迎えた撮影最終日には、サプライズで生徒11人からの感謝の寄せ書きがされた手作りのフラッグが磯村に手渡され、受け取った磯村は照れ隠しなのか、フラッグを背負うとどこかへ走り出してしまった。

撮影終了とともに、スタッフからこの作品の「卒業証書」が手渡された生徒たち。連続ドラマへの出演が初めてとなるメンバーもいる中、約3カ月半の撮影期間を振り返り、それぞれが思いのこもったクランクアップコメントを述べた。達成感に満ちた笑顔を見せる生徒もいれば、別れを惜しみ涙を浮かべる生徒の姿も。それぞれが「充実した最高の夏になった」「磯村さん・堀田さんをはじめ、先輩方の背中を追いかけさせてもらった」「これからもっと輝いていきたい」など、熱い気持ちや作品への愛情、チームの強い絆を語った。

【コメント】●日高由起刀僕自身、こういった長い撮影現場に入ることが初めてで、実は緊張していました。自分なりにどうしようかと悩んでいたこともあって、生徒会長のような人物像でいようと思っていたのですが、結局支えられてばかりで過ごしてきたなと思っています。皆さん必ずどこかでまたお会いするだろうと思いますので、そのときにはまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました！

●南琴奈約3ヶ月間ありがとうございました。終わってみるとすごく長いようで短く、楽しくてあっという間でした。今年の夏は『ぼくほし』で充実した最高の夏を過ごさせていただきました。たくさんの良い出会いに本当に感謝しています。ありがとうございました！

●日向亘現場のスタッフの皆さんが毎日笑顔で迎え入れてくださって、磯村さん・堀田さんをはじめとするステキな先輩たちの背中を毎日追いかけさせてもらいました。そして、同世代の生徒役の皆さんと刺激し合いながら本当に濃い、最高な時間を過ごさせていただきました。もっとさらに成長して、パワーアップして皆さんに再び会えるように一層精進していきます！

●中野有紗私にとって初めての連ドラ撮影だったのですが、その現場が『ぼくほし』で良かったなと心から思っています。約3カ月間、本当にありがとうございました！

●月島琉衣現場に行くと毎回、皆さんが「江見ちゃん！ 江見ちゃん！」とあたたかく迎えてくださって、すごくうれしかったです。この現場で、磯村さんはもちろん、監督、そして生徒役の方々、みんなで一緒に物語を作ることのすばらしさを改めて感じることができました。江見ちゃんという役は私にとって少し挑戦的な役でしたが、皆さんに支えられながら最後まで楽しく演じることができました。星がずっと光り続けているように、私もこれからもっともっと輝いていきたいです！

●近藤華現場に来ることが毎回とても楽しみで、仕事というよりも自分なりに良い演技をしようとか、皆さんと楽しい会話をしようとか、そういう気持ちで現場に来ることができました。皆さんの雰囲気作りのおかげです。私はすごく人見知りなのですが、皆さんが話しかけてくれてうれしかったです。またお仕事でご一緒できることがあればよろしくお願いします！

●越山敬達本当に皆さんが優しくて良かったなと思っていて。僕は暑いことが苦手で、自分の中で心が折れてしまうことがあるのですが、皆さんがコミュニケーションをとって支えてくださったので、そのおかげで今日までがんばることができました。先輩方の大きな背中を見せていただいたので、その大きな背中を追いかけたいという目標を見つけることができた現場でした。ありがとうございました！

●菊地姫奈久しぶりの学園ものだったのですが、やっぱり楽しくて、この夏の1番の思い出といったら『ぼくほし』といえるくらい本当に充実した夏になりました。約3カ月間、本当にありがとうございました！

●のせりん生徒の中で一番年上にもかかわらず、みんなから教えていただいたことが本当にたくさんありました。みんなに会えなくなると思うと本当に寂しいんですけど。スタッフさんも超最高で、友達みたいに絡んでしまってすみませんでした（笑）またどこかでお会いできるようにめっちゃがんばるので、よろしくお願いします！

●北里琉最初は緊張しすぎて、カメラを向けられると自信がなくなることもあったのですが、だんだんと現場の空気に慣れてきて、皆さんのおかげで一瞬一瞬を撮影できたのかなと思います。約3カ月間、本当にありがとうございました！

●栄莉弥みんなで打ち合わせをしたり、衣装合わせをしたりしていた頃がすごく懐かしく感じます。この現場で本当にたくさんの刺激を受けました。楽しむときは全力で楽しく、やるときはやる、という切り替えがよくある現場だなと思って、充実した夏を過ごさせていただくことができました。この経験を自分の胸にこれからもがんばります。みなさんありがとうございました！いよいよ明日、最終回が放送される。生徒たちが通う濱ソラリス高校は、合併後初めての卒業式を迎える。それぞれが悩みを抱えながらも、未来へ踏み出そうとする生徒たちの姿、そして若き俳優たちの集大成となる演技を、ぜひ最後までお楽しみに。

（文＝リアルサウンド編集部）