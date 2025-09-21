ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は20日（日本時間21日）、本拠地でのジャイアンツ戦を前に報道陣の取材に対応。右手骨挫傷で負傷者リスト（IL）しているウィル・スミス捕手に「髪の毛ほどの（ヘアライン）骨折」が見られたと明かした。現地メディアや記者もこのニュースを続々と報じている。

■打撃では首位打者争いも展開

スミスは今シーズン、ドジャースの正捕手として110試合に出場し、打率.296、17本塁打、61打点を記録。オールスターにも選出され、首位打者争いも演じるなど攻守の要として活躍してきた。

そんなスミスだが、3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルを受けて途中交代。9日（同10日）のロッキーズ戦で復帰したが、右手の痛みを再発させて13日（同14日）にIL入りしていた。その後の回復が待たれていたなか、取材に応じたロバーツ監督が「右手に髪の毛ほどの（ヘアライン）骨折」が見られたと明かし、「レギュラーシーズンの復帰は疑わしい」と語り、プレーオフ開始時期での復帰も未定とした。

これを受けてブレイク・ハリス記者は自身のXで、「ただただ驚くべきことだ」と切り出すと、「ウィル・スミスはシーズン常に健康を維持できていたのに、9月に突然の怪我を負った」と終盤でのアクシデントに言及。米カリフォルニア州放送局『NBC Los Angeles』のマイケル・J・ドゥアルテ記者も「スミスはレギュラーシーズンの残りの試合を欠場し、ワイルドカードへの出場も『不透明』だ。ドジャースにとっては厳しい状況だ」と嘆いている。

なお、現地メディア『ドジャース・ネーション』はスミス不在時の捕手について、今季途中から加入したベン・ロートベットやメジャー昇格し経験を積むダルトン・ラッシングを併用していくと見立てている。前日にはプレーオフ進出を決めたドジャースをアクシデントが襲ったなか、キーマン不在の状況を乗り越えていけるのか。