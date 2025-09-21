信用残ランキング【買い残増加】 ＫＬａｂ、シチズン、ＳＢ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※9月12日信用買い残の9月5日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1615銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<3656> ＫＬａｂ 8,049 22,253 3.65
２．<7762> シチズン 2,850 3,285 10.51
３．<9434> ＳＢ 2,034 40,390 27.23
４．<8136> サンリオ 1,948 7,089 7.59
５．<3697> ＳＨＩＦＴ 1,656 6,044 10.00
６．<3315> 日本コークス 1,017 4,014 5.61
７．<4506> 住友ファーマ 985 7,302 6.21
８．<7203> トヨタ 934 13,064 6.14
９．<4005> 住友化 934 10,173 8.37
10．<9424> 日本通信 742 10,672 26.37
11．<7267> ホンダ 690 5,750 5.05
12．<6752> パナＨＤ 681 3,140 3.16
13．<3382> セブン＆アイ 571 10,654 10.04
14．<9433> ＫＤＤＩ 524 1,883 6.20
15．<2930> 北の達人 511 2,382 1.34
16．<5802> 住友電 509 1,639 7.43
17．<4502> 武田 485 1,392 13.71
18．<6966> 三井ハイテク 470 1,736 7.85
19．<9513> Ｊパワー 452 1,429 19.61
20．<9503> 関西電 440 2,663 12.22
21．<2502> アサヒ 436 1,086 19.32
22．<3064> モノタロウ 432 1,366 10.04
23．<285A> キオクシア 429 4,357 0.98
24．<5711> 三菱マ 424 1,152 7.02
25．<6902> デンソー 420 1,669 1.86
26．<3660> アイスタイル 399 4,984 10.00
27．<6794> フォスター 382 1,051 19.11
28．<8113> ユニチャーム 364 5,262 18.73
29．<3861> 王子ＨＤ 356 2,999 7.40
30．<6762> ＴＤＫ 298 2,422 2.74
31．<2301> 学情 266 351 9.33
32．<4568> 第一三共 264 3,867 20.78
33．<2267> ヤクルト 255 2,392 26.01
34．<4911> 資生堂 241 2,904 6.53
35．<7182> ゆうちょ銀 241 1,641 1.44
36．<6674> ＧＳユアサ 236 811 10.18
37．<4917> マンダム 236 352 14.81
38．<7532> パンパシＨＤ 234 1,180 13.85
39．<9502> 中部電 231 944 5.20
40．<7600> 日本ＭＤＭ 230 729 10.32
41．<1433> ベステラ 225 512 6.37
42．<9506> 東北電 224 4,036 28.75
43．<2353> 日本駐車場 215 1,159 2.82
44．<4565> ネクセラ 214 4,677 26.22
45．<9508> 九州電 213 1,865 12.79
46．<7211> 三菱自 209 4,764 2.56
47．<2768> 双日 207 1,478 9.82
48．<6584> 三桜工 204 814 17.63
49．<4612> 日本ペＨＤ 198 2,233 8.93
50．<5017> 富士石油 196 1,351 3.58
