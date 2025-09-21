　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※9月12日信用買い残の9月5日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1615銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　8,049　　 22,253　　　3.65
２．<7762> シチズン 　　　　　2,850　　　3,285　　 10.51
３．<9434> ＳＢ 　　　　　　　2,034　　 40,390　　 27.23
４．<8136> サンリオ 　　　　　1,948　　　7,089　　　7.59
５．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　1,656　　　6,044　　 10.00
６．<3315> 日本コークス 　　　1,017　　　4,014　　　5.61
７．<4506> 住友ファーマ 　　　　985　　　7,302　　　6.21
８．<7203> トヨタ 　　　　　　　934　　 13,064　　　6.14
９．<4005> 住友化 　　　　　　　934　　 10,173　　　8.37
10．<9424> 日本通信 　　　　　　742　　 10,672　　 26.37
11．<7267> ホンダ 　　　　　　　690　　　5,750　　　5.05
12．<6752> パナＨＤ 　　　　　　681　　　3,140　　　3.16
13．<3382> セブン＆アイ 　　　　571　　 10,654　　 10.04
14．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　　524　　　1,883　　　6.20
15．<2930> 北の達人 　　　　　　511　　　2,382　　　1.34
16．<5802> 住友電 　　　　　　　509　　　1,639　　　7.43
17．<4502> 武田 　　　　　　　　485　　　1,392　　 13.71
18．<6966> 三井ハイテク 　　　　470　　　1,736　　　7.85
19．<9513> Ｊパワー 　　　　　　452　　　1,429　　 19.61
20．<9503> 関西電 　　　　　　　440　　　2,663　　 12.22
21．<2502> アサヒ 　　　　　　　436　　　1,086　　 19.32
22．<3064> モノタロウ 　　　　　432　　　1,366　　 10.04
23．<285A> キオクシア 　　　　　429　　　4,357　　　0.98
24．<5711> 三菱マ 　　　　　　　424　　　1,152　　　7.02
25．<6902> デンソー 　　　　　　420　　　1,669　　　1.86
26．<3660> アイスタイル 　　　　399　　　4,984　　 10.00
27．<6794> フォスター 　　　　　382　　　1,051　　 19.11
28．<8113> ユニチャーム 　　　　364　　　5,262　　 18.73
29．<3861> 王子ＨＤ 　　　　　　356　　　2,999　　　7.40
30．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　298　　　2,422　　　2.74
31．<2301> 学情 　　　　　　　　266　　　　351　　　9.33
32．<4568> 第一三共 　　　　　　264　　　3,867　　 20.78
33．<2267> ヤクルト 　　　　　　255　　　2,392　　 26.01
34．<4911> 資生堂 　　　　　　　241　　　2,904　　　6.53
35．<7182> ゆうちょ銀 　　　　　241　　　1,641　　　1.44
36．<6674> ＧＳユアサ 　　　　　236　　　　811　　 10.18
37．<4917> マンダム 　　　　　　236　　　　352　　 14.81
38．<7532> パンパシＨＤ 　　　　234　　　1,180　　 13.85
39．<9502> 中部電 　　　　　　　231　　　　944　　　5.20
40．<7600> 日本ＭＤＭ 　　　　　230　　　　729　　 10.32
41．<1433> ベステラ 　　　　　　225　　　　512　　　6.37
42．<9506> 東北電 　　　　　　　224　　　4,036　　 28.75
43．<2353> 日本駐車場 　　　　　215　　　1,159　　　2.82
44．<4565> ネクセラ 　　　　　　214　　　4,677　　 26.22
45．<9508> 九州電 　　　　　　　213　　　1,865　　 12.79
46．<7211> 三菱自 　　　　　　　209　　　4,764　　　2.56
47．<2768> 双日 　　　　　　　　207　　　1,478　　　9.82
48．<6584> 三桜工 　　　　　　　204　　　　814　　 17.63
49．<4612> 日本ペＨＤ 　　　　　198　　　2,233　　　8.93
50．<5017> 富士石油 　　　　　　196　　　1,351　　　3.58

株探ニュース