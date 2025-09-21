◇ア・リーグ オリオールズ―ヤンキース（2025年9月20日 ボルティモア）

オリオールズの菅野智之投手（35）が20日（日本時間21日）、本拠でのヤンキース戦に先発登板。初回にジャンカルロ・スタントン外野手（35）に3ランを浴びる苦しい立ち上がりとなった。

菅野は初回、グリシャム、ライスの1、2番コンビをいずれも内野ゴロに仕留めてあっさり2死を奪ったが、ここからが鬼門だった。ジャッジ、ベリンジャーに連打を浴びて一、三塁とされると、スタントンにカウント2―2から外角低めのボール気味のスイーパーを右翼席に運ばれ、初回から3点を失った。ボール気味の球を柵越えされ、マウンド上で菅野はぼう然とした表情だった。スタントンはこの一発で大リーグ史上41人目の通算450本塁打とした。

3回にはジャッジが続いた。先頭で第2打席を迎えると、フルカウントから8球目のスイーパーを強振。打球速度112.2マイル（約180.6キロ）、39度の角度で飛び出した打球は左翼の370フィート（約112.8メートル）地点で弾んだ。

試合序盤からヤンキースの大砲2人による一発競演に敵地は騒然。撃たれた菅野はマウンド上でうなだれていた。