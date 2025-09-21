双子を妊娠中のタレント・中川翔子が21日、自身のインスタグラムを更新。先輩双子ママのタレントの東原亜希（42）とのツーショットを公開した。

「早起きしちゃった」とつづり、早朝に投稿。「先輩双子ママの東原亜希さん！」とつづり、東原とのツーショットをアップした。

「年子＋双子子育てしている上に美しいすごい！わたしのインスタを見て心配してご連絡してくださって お友達になれて嬉しい優しい〜！」とつづった。

「初対面だけどおうちに来てくれて がっつり双子出産子育て悩みを聞いちゃいました」と中川。「ぜひ作業用BGMになるくらいたっぷり！なのでみてねYouTube すてきなプレゼントもありがとうございます！」と記した。

「不安でいっぱいだったから救われました 笑顔でいなきゃ、双子のために今を楽しむマインドで！本当にいま人の優しさがしみる」とし、ハッシュタグでも「#双子」「#悩み相談」「#優しい」「#美しい」と添えた。

この投稿に、ファンからも「双子の先輩が居て、心強いですね〜 後少し、頑張って下さい」「すてきなご縁が繋がって広がってる」「このタイミングで最高のYouTubeをあげてくださりありがとうございます」などの声が寄せられている。

東原は08年1月に柔道の日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。