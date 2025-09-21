米深夜トーク番組の司会者たちが一斉にジミー・キンメルへの支持を表明した。



【写真】エミー賞を獲得したスティーヴン・コルベアも懸念を示した

保守活動家チャーリー・カークさんが射殺された事件で、キンメルが、タイラー・ロビンソン容疑者が「MAGA（Make America Great Again）運動に属する人物だ」と示唆したことをABCが問題視。同局の「ジミー・キンメル・ライブ！」を「無期限放送中止」とした。この決定に対し18日、CBS「ザ・レイト・ショー」のスティーヴン・コルベア、NBC「ザ・トゥナイト・ショー」のジミー・ファロン、NBC「レイト・ナイト」のセス・マイヤーズらが番組内でユーモアを交えつつも強い批判と警鐘を鳴らした。



コルベアは「今夜、私たちは皆ジミー・キンメルだ」と語り、放送中止の背景にある政治的圧力を「露骨な検閲」と断言。「独裁者には一歩も譲ってはならない」と警告し、ABCの対応を「政権を満足させたと思っているなら甘すぎる」と皮肉った。さらに、自身のエミー賞受賞がこの騒動でかすんだことを冗談交じりに嘆いた。



ファロンは「キンメルは誠実で愛情深い人物」と称えつつ、「何が起きているのか誰にも分からない」と困惑を示した。番組では、トランプ大統領への批判を試みると突然ナレーションが割り込み、過剰な賛辞に差し替えられるという皮肉な演出もあった。



マイヤーズは「ア・クローサー・ルック」のコーナーで、表現の自由に対する政権の姿勢を分析。「これは民主主義における重大な瞬間」と語り、AIによる「検閲」を装ったジョークで笑いを誘いながらも、「自由な言論の原則を守るために立ち上がるべき時だ」と真剣な口調で訴えた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）