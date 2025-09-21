◆米大リーグ ホワイトソックス―パドレス（２０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

パドレスのダルビッシュ有投手が２０日（日本時間２１日）、敵地のホワイトソックス戦に５勝目に向け先発した。

初回、三ゴロと見逃し三振で２アウトとしたが、３番モンゴメリーに右前打。続くバルガスに高目の直球を左中間にはじき返される適時二塁打を打たれ、先制点を許した。

１４日（同１５日）のロッキーズとの前回登板では、４登板ぶりの今季４勝目を挙げた。５回０／３を投げて１失点で降板後、後続が３ランを被弾したため２失点が追加され、３失点となったが、４登板ぶりの白星を手にした。

「試合がだんだん進んでいくにつれて、数試合前の良いときのツーシームが戻ってきた」と話したダルビッシュは８２球での交代に「まだいけるなと思ったんですがね」と、まだまだ投げたい様子だった。

２連敗中のパドレスは直近１０試合で４勝６敗。地区首位ドジャースは７勝３敗と復調ムードで４ゲーム差に広げられている。ワイルドカード争いではボーダーのレッズと３ゲーム差を保っており、ポストシーズン進出は有力視されている。