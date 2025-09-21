◆米大リーグ オリオールズ―ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

オリオールズの菅野智之投手が２０日（日本時間２１日）の本拠地でのヤンキース戦に先発し、初回にスタントンに先制３ランを被弾した。

１３日の左足首に打球を受けたブルージェイズ戦から中６日。今季の本拠地で最後のマウンドとなる。日米通じて自己最多２９試合目の先発マウンドで１１勝目を狙う菅野は、初回２死から３番ジャッジに右前打を許すと、連打で一、三塁のピンチ。５番スタントンには外角低めのスイーパーを右翼スタンドに運ばれた。

ここまで２８試合で、メジャー全体の新人では、カブスのホートンの１１勝に次ぐ１０勝（８敗）をあげ、防御率４・３９。１０度のクオリティー・スタートを達成し、５試合で７イニング以上を投げたのは、新人トップの５度を数えた。７日（同８日）のドジャーズ戦で打球を足に受け、３イニングで負傷退場したのも響き、登板イニング数は現在１４９回２／３。メジャー全体の新人では、ヤンキース・ワーレンの１５７回１／３に次ぐ２位となっている。規定投球回数達成までには、１２回１／３を投げる必要がある。

この日を含め、シーズン残り登板は、共にヤンキースを相手とした２試合となる見込み。両リーグを通じた新人最多勝と最多投球イニング数を達成すれば、オ軍では、２００４年のダニエル・カブレラ以来、球団史上４人目の快挙となる。