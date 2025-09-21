呪いを受けた騎士隊長は実験体？あやしげな薬をいろいろ試す白魔導士／落ちこぼれ白魔導士セシルは対象外のはずでした
『落ちこぼれ白魔導士セシルは対象外のはずでした』（千石かのん：原作、笹原智映：コミック、駒田ハチ：キャラクター原案/一迅社）第5回【全9回】
【漫画】『落ちこぼれ白魔導士セシルは対象外のはずでした』を第1回から読む
落ちこぼれの白魔導士・セシルは、ある日、パーティーで社交界人気ナンバーワンの第一聖騎士隊隊長・オズワルドに自作の解毒薬をぶっかけてしまった！ その理由は、彼から強烈な邪気が放たれていたから。その後、オズワルドの屋敷に拉致され、貞操の危機を感じるセシルだったが、どうやら目的はセシルの解毒薬にあったようで…。オズワルドは以前受けた呪いに唯一効果を感じたセシルの薬に光明を見い出し、治療の依頼を申し出る。セシルは功績を残すチャンス！ とオズワルドの依頼を引き受けたのだが――。一迅社のラブロマンスレーベル・メリッサの同名人気小説が原作となる『落ちこぼれ白魔導士セシルは対象外のはずでした』は、呪いを受けた聖騎士と落ちこぼれ白魔導士によるラブコメディ作品です！
©︎笹原智映・千石かのん・駒田ハチ／一迅社
