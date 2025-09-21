AI技術の急速な発展にも言及

北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）の国営メディア「朝鮮中央通信」は2025年9月19日（金）、金 正恩労働党総書記が国内で開発・生産している無人航空機の性能試験を視察し、研究所や企業を指導したと報じました。

【写真】これがロシアの無人攻撃機によく似た自爆ドローンです

金総書記が研究所や企業を訪れたのは9月18日で、朝鮮労働党中央委員会の李 炳哲軍需政策担当総顧問を筆頭に党の主要指導幹部や国防科学研究部門の関係者らが同行したとのこと。彼らは、戦略用と戦術用の両無人偵察機、多目的無人機をはじめとした各種の無人兵器の性能および戦闘適合性について具体的に確かめたといいます。

報道によると、この日は「金星（クムソン）」と名付けられた無人攻撃機について性能が確認できたそうで、金総書記は試験の結果に満足したとしています。

また、金総書記は現代戦では無人兵器の利用範囲がさらに拡大しているとして、新たに導入しているAI技術を急速に発展させることを優先すべきとしたほか、無人機の生産能力を拡大・強化すべきだと表明した模様です。

今回の報道に合わせ、朝鮮中央通信では、アメリカのRQ-4「グローバルホーク」のような無人機や、ロシアのZALA「ランセット」のような自爆ドローン（徘徊型兵器）などが飛翔する画像も公開しています。