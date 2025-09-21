「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）

声援を送り続ける鯉党の元へ、力強いアーチをかけた。広島・中村奨成外野手が一時同点の８号ソロ。今季のＢクラスが確定した一戦で希望の光を届けた。

１点を追う四回先頭。フルカウントから横川の直球を鋭く振り抜いた。打った瞬間に本塁打と分かる弾道で、白球は赤く染まった左翼席に着弾した。「先に点を取られていたので、何とかチームに勢いをつけられるようにと思って打席に入りました。角度も良く、いい感じで捉えることができました」と振り返った。

１１日・巨人戦以来の一発。８本塁打のうち巨人戦は５本目となった。２点差の九回１死ではマルティネスから四球。３球で追い込まれた中、ファウルで粘って際どいコースを見極めた。「後ろにつなげば何かあると（いう意識だった）」と勝利への執念を燃やした。

しかし、チームは重い敗戦を喫した。中村奨がスタメン出場して本塁打を放てばチームは６戦全勝中だったが、その記録もストップ。ＣＳ進出という目標には、たどり着けなかった。

今季は外野のポジション争いに身を投じ、緊迫感のある１軍の試合で成長の跡を示しながらレギュラーに定着した。「悔しいですけど、まだ試合は残っている。応援しに来てくれるファンの方がたくさんいるので、最後まで頑張ります」。戦いの舞台がある限り、１打席も無駄にするつもりはない。力強い足取りでシーズンを駆け抜けていく。