「ナンバープレートにしたい」と思う宮崎県の地名ランキング！ 2位「高千穂町」を抑えた1位は？【2025年調査】
青い海と空、美しい山々、神話のふるさととしても知られる宮崎県。自然の魅力と歴史的価値が詰まった地名が多く、個性的な地名も多く存在します。
All About ニュース編集部は9月5〜7日、全国10〜60代の男女238人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う宮崎県の地名を紹介します！
※本調査は全国238人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「高千穂峡や神話の里として知られる歴史・自然の象徴。響きもリズミカルで、ナンバープレートとして上品かつ印象的」（50代男性／東京都）、「滝が有名だけど、パワースポットでもあるから安全祈願できそう」（40代女性／長崎県）、「神話の里として有名で、神秘的で特別感があって、かっこ良いから」（50代男性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「観光地でもあり、日南海岸があって景色がいいから」（60代女性／滋賀県）、「県庁所在地として認知度が高く、南国のイメージや観光地としての魅力があるため、ナンバーにすると誇りを持てそうです」（30代女性／大阪府）、「分かりやすいし、市のプレートがいいから」（50代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は9月5〜7日、全国10〜60代の男女238人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う宮崎県の地名を紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：高千穂町／36票2位は「高千穂町」でした。神話の舞台として知られ、天岩戸神社や高千穂峡といった名所が点在し、スピリチュアルな雰囲気と自然美にあふれた地です。2025年現在、「高千穂」ナンバーはまだありませんが、古来より伝わる神話の地として、あやかりたい気持ちから付けたいと考える人も多いようです。
回答者からは「高千穂峡や神話の里として知られる歴史・自然の象徴。響きもリズミカルで、ナンバープレートとして上品かつ印象的」（50代男性／東京都）、「滝が有名だけど、パワースポットでもあるから安全祈願できそう」（40代女性／長崎県）、「神話の里として有名で、神秘的で特別感があって、かっこ良いから」（50代男性／広島県）などのコメントがありました。
1位：宮崎市／79票1位は「宮崎市」でした。宮崎県の県庁所在地であり、観光・ビジネス・行政の中心として発展する都市です。フェニックス並木や青島、シーガイアなど、自然と都市が融合する地名として「宮崎」ナンバーは多くの支持を得ました。県名と一致する名称で覚えやすい点も魅力です。
回答者のコメントを見ると「観光地でもあり、日南海岸があって景色がいいから」（60代女性／滋賀県）、「県庁所在地として認知度が高く、南国のイメージや観光地としての魅力があるため、ナンバーにすると誇りを持てそうです」（30代女性／大阪府）、「分かりやすいし、市のプレートがいいから」（50代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)