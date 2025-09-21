「すごいPOP-UPだった」有吉弘行、プライベートショットに反響！ 「タイマ山本か安村が」「田中さん？」
お笑いタレントの有吉弘行さんは9月19日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。
【写真】有吉弘行のプライベートショットに反響！
この投稿にファンからは「2枚目はアンガールズ・田中さん？」「ダイアン津田」「タイマ山本か安村が扮装してるように見えるのは壁の見すぎでしょうね」「木下？」と、キャラクターを誰かに見立てるコメントが続々と寄せられています。
ファンからは「間に合わなかったんだよ」「ふざけるのにちょっと疲れちった」「直射日光苦手なのでしょう」「仲間が撃たれて 敵から身を隠す感じかな…」「きっと明日の朝4時起きで機嫌が悪いんだな」「スタンドの喫煙所みたいだ」と有吉さんのつぶやきに答えるようなコメントが寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【写真】有吉弘行のプライベートショットに反響！
「すごいPOP-UPだった」有吉さんは「すごいPOP-UPだった」とつづり、9枚の写真を投稿。映画『STAR WARS』シリーズの世界観を満喫できる期間限定ストア「STAR WARS POP UP STORE」で撮影した写真のようで、1枚目はベビーヨーダ、2枚目はC-3PO、3枚目はダース・ベイダーなど主要キャラクターの写真が続きます。
「どうしちまったんだよ」5日の投稿では「どうしちまったんだよ」とつづり、「#写真集『薄い光を見ていたい』」とハッシュタグを添えて、シリアスな表情のくっきー！ さんの写真を投稿しています。
ファンからは「間に合わなかったんだよ」「ふざけるのにちょっと疲れちった」「直射日光苦手なのでしょう」「仲間が撃たれて 敵から身を隠す感じかな…」「きっと明日の朝4時起きで機嫌が悪いんだな」「スタンドの喫煙所みたいだ」と有吉さんのつぶやきに答えるようなコメントが寄せられました。
(文:福島 ゆき)