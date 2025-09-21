支えきれてる？Red Velvet・ウェンディ、紐なしトップスで見せた意外なボリューム感【PHOTO】

ガールズグループRed Velvetのメンバー、ウェンディが、細い体型を披露した。

【写真】ブラトップ姿のウェンディ

去る9月17日、ウェンディは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「Sunkiss『人気歌謡』最後の出演。ダンサーの皆さん、スタッフの皆さん、ロビ（Red Velvetファンの愛称）の皆さん、本当にありがとうございます。次はコンサート行くぞ〜〜〜」という文章とともに複数枚の写真を公開した。

写真のなかのウェンディは、短いスカートにオフショルダーの衣装を着て、階段に座ってポーズを取っている。彼女は9月10日、3rdソロミニアルバム『Cerulean Verge』でカムバックした。さらに痩せて体型管理をしたかのように、輝かしい美貌を見せた。

（写真＝ウェンディInstagram）

何よりもウェンディは、か細い体型であるにも関わらず、ボリューム感あふれる姿を披露し、目を引いた。

投稿を目にしたファンからは、「本当にきれいで狂ってしまう」「女神だ」「妖精さん、愛しています」といった反応が寄せられていた。

なお、ウェンディは来る9月20日、ソウルを皮切りに開催されるワールドツアー「2025 WENDY 1st WORLD TOUR＜W：EALIVE＞」を通じて、世界中のファンと顔を合わせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。