ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、本拠でのジャイアンツ戦前に取材対応。大谷翔平投手（31）の次回登板が23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦と明かした。

前回16日のフィリーズ戦では5回無安打無失点5奪三振と好投。前回登板から中6日での先発登板となる。

ドジャースは現状ではナ・リーグ勝率3位でワイルドカード（WC）ゲームに回ることが濃厚。初戦は30日（同10月1日）で、24日（同25日）に先発見込みの山本由伸が中5日でWC第1戦先発、大谷が中6日で第1戦に先発する可能性など、さまざまな起用法が想定される。

地元紙「LAタイムズ」のジャック・ハリス記者は、自身のXで「デーブ・ロバーツ監督は大谷翔平の次の登板が火曜日のアリゾナになると話した。大谷のワイルドカードでの先発の可能性も残されているが、ドジャースがどのようにローテーションを組むかは未定だ」と投稿。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者も自身のXで「大谷翔平の次の登板は火曜日にアリゾナで行われる。それから1週間後がナ・リーグのワイルドカード第1戦となる。ローテーションはまだ確定していないが、いくつかのことを推測することができる」と投稿した。