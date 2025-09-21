年を重ねるごとに子どもから心配されるようになる親。意識のなかでは親にとっては子どもは子どもであっても、いつの間にか立場は逆転しているものです。しかし、どんなに頼もしく成長した子どもでも、窮地を救ってくれるのは親しかいないと、泣き顔を見せることも。ある親子のケースをみていきます。

あの子は、昔から自慢の息子でした…

「まさか……真面目だけが取り柄のような子でしたから」

里田千代子さん（78歳・仮名）。あの子というのは、ひとり息子である大輔さん（52歳・仮名）のこと。

都内の有名大学を卒業後、誰もが知る大手企業に就職。年収は1000万円を超え、順風満帆なサラリーマン人生を歩んでいました。早くに夫を亡くした千代子さんにとって、大輔さんは何よりの誇りだったのです。仕事一筋で50歳まで独身を貫いていましたが、堅実な収入があり、老後の心配もない。たまに実家に顔を見せては、優しい言葉と「年金月10万円だと大変だろ。少しだけど……」とお金を置いていってくれる。そんな自慢の息子が、なぜ――変化の兆しは、大輔さんが50歳を超えたあたりから少しずつ表れてきたといいます。

「最近、会社での立場が……と弱音を吐くことがありました。若い人の考え方についていけない、これからのキャリアが不安だ、と。長年勤め上げた会社ですが、居心地の悪さを感じていたようです」

大輔さんが勤める会社では、50代前半に役職定年があり、その後は定年までは消化試合……そんな人事制度も影響していたのではないかと千代子さん。キャリアの岐路に立たされるなか、大輔さんも漠然とした将来の不安に駆られていたのです。「このままではいけない。何か自分を変えなければ」。その焦りが、運命を大きく狂わせることになります。

ある日、大輔さんは目を輝かせながら千代子さんにこう語ったといいます。

「すごい人に出会ったんだ。SNSで知ったオンラインサロンなんだけど、主催者の考え方が素晴らしくて。ここなら自分も変われる気がする」

その日から、大輔さんの生活はオンラインサロン中心に回り始めます。週末はセミナーや勉強会に参加し、平日の夜もオンラインでの交流会に時間を費やす。サロンの仲間との一体感、そしてカリスマ的な主催者からかけられる「里田さんならできる」といった賞賛の言葉が、会社で失いかけていた自尊心と承認欲求を満たしていきます。

「仲間との出会いはプライスレス」、「これは未来の自分への投資」などといいながら、起業や副業を目指すための高額なセミナーや教材の話を嬉しそうにする大輔さん。

「少し高すぎるのではと心配したのですが、『お母さんにはわからないよ』と聞き耳を持たなかったんです」

大輔さんの金銭感覚は麻痺していき、ついに返済が滞り始めたある夜。インターホンが鳴りドアを開けると、そこには変わり果てた大輔さんの姿がありました。「母さん、助けてくれ……」。生気を失った目で立ち尽くす大輔さんの手には、複数の金融機関の名前が並んだ明細書が。「仲間との出会いはプライスレス」と言っていた息子の借金は、いつの間にか500万円に膨れ上がっていました。

忍び寄る「自分への投資」という名の罠

大輔さんのように、真面目にキャリアを積んできたはずの中高年が、突然、高額な自己啓発や副業を謳うサービスにのめり込み、多重債務に陥ってしまう――。国民生活センターによると、全国の消費生活センター等には、「スマホで簡単にもうかる」「不労所得で豊かに生活ができる」とお金もうけのノウハウを伝える等と勧誘され、情報商材やノウハウを教わるサポートの契約をしてトラブルになったという相談が多く寄せられているといいます。

【相談事例】

・SNSでDMが届き、情報商材の内容をオンラインサロンで勉強できると勧誘された

・オンラインサロンを人に紹介すると報酬がもらえると言われた

・オンラインサロン経営のセミナーで、さらに高額なセミナーの勧誘を受けた

・オンラインサロン経営の副業を契約したが、書面を交付されなかった

・オンラインサロンを解約したいが、住所や電話番号等がわからない

このような勧誘の末、多重債務に陥る中高年――その背景にあるのは、大輔さんも直面した「中年の危機（ミッドライフクライシス）」と、社会構造の変化です。終身雇用制度が崩壊し、役職定年などで会社内での立場が変化する50代は、自身のアイデンティティが揺らぎやすい年齢といえます。そこに「新しいスキルを身につけて市場価値を上げる」「副業で収入の柱を増やす」といった甘い言葉が響くと、「自分への投資」という名目で高額な出費を正当化しやすくなります。

特に近年、SNSを介した手口が急増。SNS上の広告やインフルエンサーを通じて、「簡単に儲かる」「あなたも成功できる」といったメッセージを発信。オンラインサロンや情報商材へ誘導し、閉鎖的なコミュニティのなかで「仲間意識」や「限定感」を煽り、正常な判断力を奪っていく……最初は数万円だったはずが、より高額なプランやコンサルティング契約を次々と勧められ、気づいた時には数百万円の借金を抱えていた、というケースも珍しくないのです。

家族や周囲が気づくべき「危険な兆候」として、「特定の人物やコミュニティを過度に信奉し、批判的な意見に耳を貸さなくなる」、「自己投資、セミナー、コンサルといった言葉を多用し、出費が増えている」などが挙げられます。

もし、身近な人にこのような兆候が見られた場合、頭ごなしに否定するのは逆効果。まずは本人の話に耳を傾け、不安な気持ちに寄り添うことが重要です。そのうえで、客観的な事実や公的なデータを元に、置かれている状況の危険性を冷静に伝える努力が求められます。

