女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は今月19日、第125話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第125話は、ミュージカル「怪傑アンパンマン」初日は子どもたちが続々と訪れ、満席となった。無事終了し、会場が大きな拍手に包まれると、柳井嵩（北村匠海）は安堵。終演後、朝田蘭子（河合優実）を従えて現れたのは、屋村草吉（阿部サダヲ）だった…という展開。

辛島メイコ（原菜乃華）もいつの間にかコーラスに加わり、舞台デビュー。「素人のど自慢」に憧れた時からの長年の夢を叶えた。客席の朝田羽多子（江口のりこ）は「たまるかー！」と驚き。歌って踊る愛妻の姿に、舞台袖の辛島健太郎（高橋文哉）も笑みを浮かべた。

終演後、メイコは「コーラスの一人が欠席しちょったき。とにかくもう色々あったがよ」と明かした。

SNS上には「メイコがサラッとデビューw」「あの頃の夢を叶えたね」「しれっと参加w」などの声。視聴者の笑いも誘った。

4夜連続の「あんぱん特別編」（今月29日スタート、後11・00〜11・25、総合）はスピンオフドラマ（15分）＋キャスト座談会（10分）。第2話は「メイコの初舞台」。「色々あった」ミュージカル代打出演の舞台裏が描かれる。