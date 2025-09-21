「終の棲家」として選んだ老人ホームでの穏やかな暮らし。それは本人にとっても家族にとっても、理想の晩年の姿に映るでしょう。しかし、誰もがその場所で安らかに最期を迎えられるとは限りません。理想と現実の間に横たわる、見過ごせない実情をみていきます。

ここが終の棲家だ…満面の笑みで語った父

「父は入居した老人ホームをすっかり気に入っていました。『気の合う仲間もできたし、毎日が楽しい。ここが俺の終の棲家だな』と、面会に行くといつもそう言って笑って迎えてくれました」

田中一郎さん（55歳・仮名）。1年前に父・健一さん（享年85・仮名）を亡くしました。健一さんが老人ホームに入居したのは、83歳の時。一人暮らしに不安を感じ始めた健一さん自身が希望し、家族も賛成してのことでした。

新しい環境に馴染めるだろうかという家族の心配をよそに、健一さんはすぐにホームでの生活に溶け込みました。趣味の囲碁仲間を見つけ、レクリエーションにも積極的に参加。スタッフや他の入居者からも慕われる存在だったといいます。

「父が心から楽しそうにしている姿を見て、私たち家族も本当に安心していました。穏やかな晩年を良い仲間たちと過ごせて、本当によかった――と」

一郎さんの言葉からは、当時の安堵感が伝わってきます。しかし、その平穏は突然、終わりを告げることになります。健一さんが些細なことがきっかけで体調を崩したのです。ホームの提携医の診察を受けたものの、継続的な医療処置が必要と判断されました。より詳しい検査と治療のため、病院への入院が決まりました。

「ホームの皆さんにはすぐ戻ってくるからと挨拶をしていましたし、父にも『ちょっと検査入院するだけだよ。すぐに帰れるから』とそう言って聞かせました。それが、父との最後の約束になってしまいました」

当初は気丈に振る舞っていた健一さんでしたが、入院生活が長引くにつれて、次第に元気を失っていきました。面会に訪れる一郎さんに、「いつになったらホームに帰れるんだ？」「みんな、俺のこと待ってるだろうな」と、繰り返すようになりました。

「ホームでは対応できない医療処置が必要な状態が続き、なかなか戻ることができませんでした。そうこうしているうちに、徐々に弱々しくなっていく父の姿を見るのは本当につらかったです。ベッドの上でただ天井の一点を見つめている時間が増えていき、大好きだったホームの仲間の名前を口にすることもいつしかなくなってしまいました」

家族として何とかしてあげたい。しかし、医療的なケアが必要な父をホームに戻す具体的な手立ては見つかりませんでした。時間だけが、無情に過ぎていきました。そして、入院から4カ月後。健一さんは、愛着のあったホームに二度と戻ることなく、病院のベッドで静かに息を引き取りました。

「最期まで『帰りたい』と言っていた父の願いを、私たちは叶えてあげられませんでした。あの時、もっと違う選択ができたのではないか。父が望んだ場所で看取ってあげられなかったという後悔は、今も消えることはありません」

約6割が病院で死を迎えるという、日本の現実

現代の日本では多くの人が、本人の希望とは異なる場所で最期を迎えているという現実があります。厚生労働省『令和6年（2024）人口動態統計（確定数）の概況』によると、日本人の死亡場所で最も多いのは「病院」で64.4％、次いで「自宅」（16.4％）、「老人ホーム」（12.2％）と続きます。実に6割強の人が、病院のベッドの上で亡くなっているのです。

一方で、人々はどのような場所で最期を迎えたいと望んでいるのでしょうか。内閣府『令和元年版高齢社会白書』によると、60歳以上の人に、万一治る見込みがない病気になった場合、最期を迎えたい場所はどこかを聞いたところ、約半数（51.0％）の人が「自宅」と回答。次点となる「病院・介護療養型医療施設」（31.4％）を大きく上回りました。

この二つの調査結果から見えてくるのは、「最期は住み慣れた場所で」と願うも、「約7割が病院で亡くなっている」という現実との大きなギャップです。このギャップを生む一因として、本人と家族の意識のズレや、現実問題として医療行為を受けられる場所が限られている点などがあげられます。

田中さんのように入居している老人ホームを「終の棲家」として意識していても、「看取り対応可」の施設であっても、必ずしもそこで最期が迎えられるとは限りません。入居者の身体状況や症状が変化し、施設のサービスや設備では対応が難しくなった場合のほか、3カ月以上の長期入院が必要になった場合には、施設への復帰が困難と判断され退去を求められることがあります。

老人ホームを選ぶ段階で「看取りまで対応可能か」「どのような医療行為に対応できるか」などを具体的に確認したとしても、必ずしもその施設で最期を迎えられるとは限りません。たとえば、夜間の看護師配置の有無、経管栄養や喀痰吸引といった医療ケアへの対応範囲、提携医療機関との連携体制などを詳しく確認しても、状況によっては施設での対応が難しくなるのです。

そのうえで何よりも大切なのは、親子で終末期について話し合っておくことです。元気なうちに、もしものときにどのような医療やケアを望むのか、人生の最期をどこでどのように過ごしたいのか。本人の意思を家族がきちんと把握しておくことが、家族の後悔を減らし、本人の尊厳を守る最善の方法といえるでしょう。

