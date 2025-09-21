「これがないと…」吉田優利が愛用する旅の必需品は？

プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。夏らしい爽やかでハツラツとしたコーデを披露しました。

吉田プロは「Got your summer vibes on?（夏の気分は味わった？）」とコメントし、ピンクのパーカーにデニムのショートパンツというスタイルで海辺を散策する様子を投稿。

写真では、街中でポーズを決めたものや、真っ青な海と空を背景にした写真なども公開されており、ツアーの合間のつかの間の休息を満喫している様子がうかがえます。

さらに、「Can’t travel without these（これなしでは旅行できない）」とコメントし、お気に入りのサンダル「エアマックス ココ」を披露。投稿内の写真でも実際に履いており、そのお気に入りぷりが伝わってきます。

夏を感じる吉田プロの投稿には、ファンから2万件以上の「いいね」が寄せられています。

いかがでしたか？ ぜひ吉田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※yuri_yoshida__／Instagram