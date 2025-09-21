2003年『負け犬の遠吠え』で講談社エッセイ賞、婦人公論文芸賞を受賞。その後も精力的に執筆を続け、『処女の道程』など多数の著書を持つエッセイストの酒井順子さん。そんな酒井さんが松本清張と「女」の関係について注目し、清張が女性誌で書いた女性主人公たちを考察した『松本清張の女たち』。酒井さんが感じた、清張が、時代を越えて愛され続け、ドラマ化される理由とは――（構成：篠藤ゆり 撮影：藤澤靖子）

【書影】『松本清張の女たち』（著：酒井順子／新潮社）

松本清張と「女」

松本清張と「女」の関係について気になり出したのは、『神と野獣の日』という清張さん唯一のSF作品を読んだことがきっかけでした。私は鉄道好きということもあって『点と線』などの小説が好きでしたが、「こんな派手でおかしな作品も書いていたんだ」と思って初出を見ると『女性自身』とあり、なるほど、と。

かねて、男性作家が女性誌で連載をするとヘンな作品を書きがちだ、と感じていました。今までの読者とは違う人が読むということを、過剰に意識してしまうのかもしれません。清張さんも、そうなのだろうか。ほかにどんな女性誌で、どんな小説を書いていたのだろうと興味が湧きました。

清張さんが主に女性誌のために生み出したのが、「お嬢さん探偵」というキャラクターです。女子大出身で経済的にも恵まれた家庭のお嬢さんが事件に巻き込まれ、その謎を探っていく。

1950年代末頃は未婚女性が一人であちこち行くのが不自然だとされていたようで、必ず若い独身男性が現れて、お嬢さんを助けて事件を解決に導いていきます。そこに淡いロマンスが生まれたり。

それらの作品を読み、清張さんは清純なお嬢さんを描くのはちょっと不得意だったのでは、と感じました。

人が持つ潜在的な「黒さ」を表現

そのうち、女性たちの陰の部分が色濃く描かれるようになります。『女性自身』に連載された名作『波の塔』も、お嬢さん探偵が主人公の小説と思いきや、不倫カップルの物語に焦点が当たるのです。

清張さんといえば、悪女モノがよく知られています。『黒い画集』『黒い福音』など、タイトルに「黒」がつく作品も多いのですが、人間の心の「黒さ」を的確に描くのが本当にうまい。やはり陰のある女性のほうが、書いていて楽しかったのではないでしょうか。

「夫が死んだらいいな」とか「このお金が自分のものになったらいいのに」など、実際に行動には出ないまでも、誰しも後ろ暗い思いを持っているはず。自分ではできない行動を登場人物が代わりに行ってくれると、読者はスカッとしたのかもしれません。

人が持つ潜在的な「黒さ」は、昔も今も変わらない。だから清張さんの小説は愛され続け、ドラマ化されるのではないでしょうか。

清張さんが一番多く執筆した女性誌は、たぶん『婦人公論』だと思います。『砂漠の塩』『霧の旗』などの長編のほか、『影の車』など連作短編も書いている。

『女性自身』は当時、20代のOL向けだったので、若い女性が夢を見られるような恋愛サスペンスものが多い。一方、『婦人公論』では、たとえば夫に浮気された主婦が相手の女性のところに乗り込んでいき、その女性の愛人である男性と関係を持ってしまうとか。（笑）

『婦人公論』には小説以外に、エッセイや実際に起きた事件についての考察なども書いています。特筆すべきは、自身の学歴コンプレックスなど、心情を吐露するようなエッセイを書いている点です。

先進的な女性読者の多い『婦人公論』なら、社会的な問題に対する興味を盛り込むことができると考えていたのではないでしょうか。読者に対して、母親に甘えるような気持ちもあったかもしれません。

昭和文学を読む面白さ

清張さんの最終学歴は尋常小学校ですが、学歴ごときで自分を決められてしまうことに悔しさを感じていたはずです。学歴に限らず、属性によって決めつけられるのは悔しいに違いないという想像力が働いたのでしょう。

だからこそ、女性に対しても、「女性だから」という決めつけはせず、平等に接していたようです。北九州の朝日新聞で働いていた時も、女性社員から人気があったという証言があるようです。

一方、作品の中では、お金に執着する《オールドミス》が類型としてよく登場します。当時、働く女性はまだ少数派だった。ですから清張さんが描く働く女性は、会社員であっても、《負け犬》的な人が多くなる。

なにせ女性は35歳が定年、などという会社もあったのですから。仕事で成功しているのは、水商売の女性や自分で事業を起こした人です。これは、あの時代の限界を表していたのだと思います。そんなふうに、図らずも時代が見えてくる点も、昭和文学を読む面白さでしょう。

もし、今の時代に清張さんが生きていらしたら、どんな女性を描いたでしょうか。当時は存在しなかった、組織の中で上りつめていく女性像も描いてもらいたい。そんな妄想も楽しんだりしています。