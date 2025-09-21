どのような人でも、少なからずファッションに惹かれる面を持っているものです。その心理について、ファッション・ジャーナリストの久保雅裕さんは「トレンドや自己表現の手段としての服の力を借りて、自身に幸福感をもたらすツールであることを無意識に感じているのだろう」と語ります。そこで今回は、久保さんの著書『アパレルビジネス』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

工場生産とハンドメイド

ラグジュアリーメゾンが老舗の刺繍工房などクラフトマンシップの強いアトリエや工房を買収しているというニュースが増えました。

何故なのか分かりますか。それは富裕層を対象にした高級メゾンにとっては、工場生産で作られる大量生産できる商品では、顧客を満足させることも高い価値を提供することも難しくなったということを意味しています。つまりハンドメイドの手作業による工芸要素を盛り込まないと付加価値を上げられないのです。

一度は忘れかけ、廃れそうになった工芸が見直され、日の目を見る時期が来たとも言えるでしょう。

さて製品の生産方式は主に工場生産とハンドメイドの2つに大別されます。それぞれの方式は、生産規模や効率、品質、環境負荷といった面で異なる特性を持ちます。

工場生産の特徴

工場生産は、大量生産が可能である点が最大の特徴で、自動化された機械や標準化されたプロセスを用いることで、一度に大量の製品を効率的に生産できます。

例えば、シャツを作るとしましょう。生地を裁断する際には、生地の上に効率よく各パーツをくり抜けるようにパターンを載せていき、生地に無駄がでないようにコンピュータが落とし込んでくれます。この仕組みをCAD・CAMと呼び、多くのアパレルメーカーが使用しています。最近は、AIを利用することでもっと効率化が可能になります。

ちなみに業界では生地に上手くパターンを落とし込むことを「取り都合」という言葉で表します。「取り都合を考えるとここに袖を置いた方が良いじゃん」みたいな感じです。

そして、パターンに沿って自動裁断機が生地をパーツごとに切り分けていきます。カッターの歯で切るものやレーザー、ウォータージェットで裁断するものなど自動裁断機にも様々あります。この工程でも多品種少量生産の場合は電動ハンドカッターを使うこともあります。

そして前身頃と後身頃を縫う人、袖を縫う人、袖を身頃に縫い付ける人などパーツごとに流れ作業で形を作っていきます。さらには、プレスをかける人、畳む工程、袋詰めと分業で進行します。このため、コストが低く抑えられ、市場の需要に迅速に応えることが可能です。また、生産工程の標準化により品質が均一に保たれ、消費者に安定した製品を提供できます。

しかし、工場生産にはいくつかの欠点もあります。

まず、デザインや製品の個性が失われやすい点です。大量生産品は画一的なデザインになりやすく、ユニークさを求める消費者のニーズに十分応えられない場合があります。また大量生産に伴う在庫過剰や廃棄物の増加は、環境負荷の増大を引き起こしています。さらに、工場設備の初期投資が高額であるため、新規参入が難しい場合もあります。デザイン変更や少量多品種生産には素早く対応しづらい点も課題として挙げられます。

ハンドメイドの特徴

一方ハンドメイドは、手作業による生産であるため、製品に独自性やオリジナリティーを持たせることができます。この特性は、個性的なデザインやカスタマイズを求める消費者にとって大きな魅力となります。また、必要な分だけを生産することが可能であるため、廃棄物を削減し、環境負荷を軽減することができます。さらに、熟練した職人が手作業で製品を仕上げることで、高品質な製品を提供することが可能です。

例えば前述した裁断工程では、高級品の場合はハサミを使った手断ちになることも多く、縫製工程では、分業でなく1人の職人が1枚をほぼ完成品まで仕上げる「1枚流し」という製法が取られていることもあります。



さらに手刺繍や手染め、ハンドステッチなどディテールに手の掛かるクラフトマンシップに溢れる技を盛り込むブランドが増えています。フランスでは「ア・ラ・マン（手による）」と呼び、アルチザン（職人）の価値を守る言葉としてよく使われますし、メティエ・ダール（芸術職）という制度で支援を行っており、ファッション分野でもラグジュアリーブランドが積極的に取り入れている点は、日本も学ぶべき姿勢だと感じます。

一方でハンドメイドは、生産効率が低いため、一度に大量の製品を供給することは困難であり、納期が長くなる傾向があります。また手作業に依存するため、製品の価格が高くなり、加えて職人の技術や経験によって品質にばらつきが生じる可能性もあります。需要が急増した場合でも、迅速に生産量を増やすことが難しいため、大規模な需要には対応しづらい点もデメリットと言えるでしょう。

双方の弱点を強みに変えるキーワード

工場生産とハンドメイドを比較すると、それぞれに明確な利点と欠点があり、工場生産はコスト効率が高く、均一な品質と迅速な供給が可能ですが、個性や環境への配慮に欠けます。一方でハンドメイドは高い独自性と柔軟性を持ちつつ、環境に配慮した生産が可能ですが、生産効率やコスト面での制約があります。

よって、どちらが適しているかは、ターゲットや製品の特性、企業の経営方針によって異なります。

工場生産は、大量生産と低コストを求める場合に適しており、とくに一般的な需要に対応する製品に向いています。一方ハンドメイドは、独自性や高品質を重視する製品や市場に適しており、環境配慮や消費者ニーズの多様化に応えることができます。両者の特性を理解し、適切に選択することで、持続可能で競争力のある生産体制を構築することが可能となります。

具体的な話をしましょう。ハンドメイドを活用した「エルメス」は熟練した職人による製品作りで知られています。エルメスのバッグは1人の職人が全工程を担当することで高い品質と独自性を実現しています。このプロセスは高級感を保証するだけでなく、製品に個性を与えています。

また、「シャネル」はオートクチュールラインにおいて手作業を重視し、伝統的な技術を継承しながら革新的なデザインを展開していますが、近年は、プレタポルテ（高級既製服）のコレクションにおいてもハンドメイドの要素を多用して、付加価値の高い製品を世に出しています。

「ルイヴィトン」などもプレタポルテの中で、職人技をふんだんに盛り込んだコレクションを発表しています。

一方、工場生産においては、「ユニクロ」が「無駄のないサプライチェーン」を構築し、在庫管理と生産効率を最大化することで、多品種多ロットを実現していますし、「ザラ」はリアルタイムで市場ニーズに応える「ファストファッションモデル」を採用し、デザインから販売までのプロセスを圧縮し、リードタイムを短縮化することで、効率的な生産体制を確立しています。

このように工場生産の効率化と環境負荷の改善、ハンドメイドによる付加価値の強化による伝統技術の継承が双方の弱点を強みに変えるキーワードとなっています。

※本稿は、『アパレルビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。