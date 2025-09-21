ケプカとミンウーが首位 中島啓太は56位で最終日へ
＜フェデックス・フランスオープン 3日目◇20日◇サン・ノン・ラ・ブルテッシュG（フランス）◇6977ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第3ラウンドが終了した。日本勢で唯一予選通過をした中島啓太は3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「71」と伸ばせず。トータルイーブンパー・56位タイで最終日へ向かう。
〈写真〉タテからヨコへ 松山英樹のスイング変化
LIVゴルフを主戦場とするブルックス・ケプカ（米国）とPGAツアーを戦うミンウー・リー（オーストラリア）がトータル11アンダーで首位に並んでいる。トータル10アンダー・3位タイにはマイケル・キム（米国）、グイド・ミグリオッツィ（イタリア）、マーカス・アルミテージ（イングランド）が続いている。昨年覇者のダン・ブラッドベリー（イングランド）はトータル2アンダー・40位タイにつけている。
