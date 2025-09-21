大谷翔平 カーショウ引退登板に花を添える52号3ラン ドジャースは13年連続ポストシーズン進出決定



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月19日（日本時間20日）ロサンゼルス・ドジャース 対 サンフランシスコ・ジャイアンツ ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平（31）が19日（日本時間20日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、52号となる3ランを放った。試合はドジャースが6-3で勝利し、13年連続となるポストシーズン進出を決めた。

この日のドジャースタジアムは、引退を発表したクレイトン・カーショウ投手（37）の本拠地ラスト登板を見届けようと53,037人の観客で超満員。

カーショウがマウンドに向かうと、地鳴りのような拍手と声援が送られた。

初回、ジャイアンツのラモスに先頭打者本塁打を浴びると、スタンドからは大ブーイングが起き、打球を奪った観客がボールをフィールドへ投げ返すシーンも見られた。

その後もカーショウは3回に追加点を許し、5回途中で降板。だが、歴史的なエースがマウンドを去る瞬間には、ドジャースタジアム全体が総立ちとなり、惜しみないスタンディングオベーションで送り出した。

試合は2-2の同点で迎えた6回、大谷が試合を動かした。

2死一、二塁の場面で、相手先発レイの外角高めのストレートを強振。打球は左翼席へ飛び込み、逆転の3ランとなった。これで今季52号となり、本塁打ランキングではナ・リーグ首位のフィリーズ・シュワーバーに1本差と迫った。

さらに直後にはムーキー・ベッツもソロ本塁打を放ち、ドジャースが試合の主導権を握った。

大谷はこの日、4打数1安打1本塁打3打点1得点1三振。打率.283、OPS1.013とした。

試合は終盤にジャイアンツに1点を許したものの、リリーフ陣が踏ん張り6-3で勝利。

ドジャースはワイルドカード3位以上を確定させ、13年連続のポストシーズン進出を決めた。さらに、同日パドレスが敗れたことで、地区優勝へのマジックは「4」となった。

カーショウの本拠地ラスト登板を勝利で飾り、大谷の一発で歓喜に包まれたドジャースタジアム。

チームは悲願のワールドシリーズ制覇へ、最高の形で9月後半戦を迎えた。





