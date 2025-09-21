＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】土俵上の驚異の粘り…実際の様子

人気力士が絶対に負けまいと土俵上で驚異の粘り。対戦力士の足にしがみつくような、まさかの形となり、ファンは「シン・マトリックスみたいになってる」「ポールダンスだ」など驚きの声を上げた。

その人気力士とは幕下三十一枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）。幕下三十枚目・漣（伊勢ノ海）との取組では体格差もあってか、上から圧力をかけられ、バランスも崩し、倒れ込みそうになってしまった。

そこから炎鵬の“絶対に負けない”という気持ちがそうさせたのか、漣の左足を掴む格好に。ギリギリで背中がつくのをこらえる姿に、ネットには「シン・マトリックスみたいになってる」「ポールダンスだ」「足にしがみついてる」などの声が寄せられた。

しかし、炎鵬はそのまま土俵へと倒れ込んでしまった。決まり手は切り返し。漣は3勝目、炎鵬は2敗目を喫した。

幕内経験者という実績を持つ人気力士の炎鵬は、過去に脊髄損傷という大けがを負い、一時は寝たきり状態となったこともある。白星を諦めない姿勢に館内は大きく湧いたが、一方で「怪我だけはしないで…」と心配する声も寄せられていた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）