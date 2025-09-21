こう穿けばいいのか！【ユニクロ】40・50代が即こなれる！「パンツコーデ」

いつものパンツコーデ、なんだか無難すぎるかも……。垢抜けを目指すなら、おしゃれさんによるお手本コーデを真似してみて。今回は、大人カジュアルなスタイリングを提案している@ko.wearさんを参考に、【ユニクロ】のパンツを使ったこなれスタイルをご紹介。シャツやジャケットを取り入れた、最旬の着こなしをピックアップしました。

スウェットパンツを大人顔に引き寄せ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

ゆったりとカーブしたシルエットが特徴のスウェットパンツ。秋冬のトレンドカラーであるブラウンは、上品見えしつつコーデの鮮度を高めてくれます。カジュアルなスウェットパンツも、シックな黒のシャツを投入すればグンと大人っぽい雰囲気に。ほんのり透け感のあるシアーシャツなら、ダークトーンでまとめても重たく見えるのを回避できそう。インナーはキャミソールでヘルシーに肌見せをして、女性らしさをプラスするのがポイント。

ジャケットを羽織ったクラシカルコーデ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

世界的なトレンドとして注目を集めているジーンズ。テーラードカラーのジャケットを羽織れば、トレンド大本命のクラシカルな着こなしに。ジャケットによるきちんと感はそのままに、ゆったりとしたシルエットがこなれた雰囲気を醸し出します。バッグとシューズは黒でまとめてコーデを引き締めるのも、大人っぽく仕上げるコツ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M