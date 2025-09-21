【LUSH×クリスマスコフレ2025】限定バスボムやバブルバー、ギフトセットの注目をピックアップ！
2025年LUSHのホリデーは心躍るような香りとアイテムでフェスティブなひとときを演出
2025年のホリデーのテーマは、「古き良きクリスマスの懐かしさ」。70年代のキャンディショップや、思わず笑顔になるようなスイーツの世界からインスピレーションを受けたコレクションは、懐かしくも新しい香りで五感を魅了します。ブランド設立30周年となるLUSHならではの遊び心とノスタルジーに満ちたラインナップに。
＼LUSHのホリデーを代表する「スノーフェアリー」シリーズ／
スノーフェアリー ヘアプライマー 100g ￥2,660、250g ￥4,920
LUSHのホリデーといえば、綿あめのように甘く、どこか懐かしい香りの「スノーフェアリー」！今年は、新たなアイテムが加わり、様々な形で「スノーフェアリー」の香りを堪能できます。
「スノーフェアリー ヘアプライマー」は、優しい甘さの香りで包み込みながら、髪を保湿するヘアミスト。
スノーフェアリースクラビー 95g ￥2,000
てんとう虫の形のスクラブマッサージ料。水で肌を濡らした後直接優しくマッサージすると、アーモンドとチェリーの殻のスクラブが肌の古い角質へアプローチし、なめらかに導きます。
スノーフェアリーロール 200g ￥1,480、1kg ￥4,800
スイートな香りとペールピンクのお湯で心躍るバスタイムをかなえるバブルバー。ロールケーキのような見た目もキュート♡
スノーフェアリーライツ ボム ￥1,800
スターモチーフのバスボム。シュワシュワとお湯の中で溶け、幾重にも重なる色彩の層が水面にバスアートを描きます。
スノーフェアリー ボディローション 100g ￥2,000、225g ￥4,000
オーツミルクやマシュマロルートエキスを配合したボディローション。みずみずしくのび広がり、潤いを閉じ込めて、やわらかな肌へと整えます。
スノーフェファリー メルト 70g ￥1,710
インバス＆アウトバスの2WAYバスメルツ。お風呂のお湯に入れれば入浴料として、アロマウォーマーで溶かせば芳香浴をかなえます。
スノーフェアリー ファン 245g ￥2,400
石けん、シャンプー、バブルバーとして使えるクレイソープ。粘土のように形も作れるので、子育て中の友人へのプレゼントにもぴったりです。
※販売時は容器に入っています
スノーフェアリー シャワージェリー 90g ￥1,480
キャンディのような甘い香りがバスルーム中に広がるシャワージェル。香りに満たされながら、肌を優しく洗い上げます。
スノーフェアリーグリッター 110g ￥1,660、270g ￥3,320、550g ￥5,550
シャワージェルからは、プラスチックフリーのラメをたっぷり配合した「スノーフェアリーグリッター」も登場。様々な成分を配合し、潤い感も抜群です。
＼バスボム＆バブルバー／
レインディア ボム ￥850
ここからは、クリスマスのモチーフにちなんだ限定アイテムをご紹介！
「レインディア ボム」は、赤鼻がアクセントのトナカイの形をしたバスボム。スイートな香りに包まれながら、ココナツミルクとカカオバターが肌をしっとりと整えます。
スパイシートム ￥990
寒い冬にぴったりなスパイシーな香りのバスボム。スパイスミックスが効いた風味豊かな甘さにパチョリやベンゾインをブレンドした、あたたかみのある落ち着いた香りはクセになりそう！
スリーピービーバー ￥700
ラベンダーオイルの香りに包まれたバスタイムで心地よい睡眠へと誘うバスボム。
サイレントナイト ボム ￥1,380
静けさを感じさせるバスボムをお湯に入れると、華やかなカラーと繊細な煌めきがあふれ出るギャップが楽しいバスボム。お菓子のような甘い香り。
スタックインザチムニー ￥2,400
煙突に入るサンタクロースを思わせるユニークなバスボム。
スパークリーグリーンツリー 135g ￥1,620
商品開発者が仲間からプレゼントされたガラス製のクリスマスオーナメントがブロッコリーの形だったことから誕生したバブルバー。ブロッコリー種子油を配合し、しっとりとした後肌に。
ゴールデンディライト 150g ￥1,620
フワフワの泡とキラキラ輝くお湯、あたたかみのあるスイートな香りがクリスマスワンダーランドへ誘うバブルバー。
キャンディケーン 80g ￥1,080
クリスマスツリーを彩る、伝統的なデコレーション「キャンディケーン」をかたどったバブルバーは毎年人気！ペパーミント味の伝統的なキャンディケーンをイメージした、甘さと清涼感がマッチした香り。
＼その他バスアイテム／
スノーイング 95g ￥2,000、230g ￥4,000
秋冬の乾燥肌をしっかり潤す2種類のキャリアオイルを厳選して配合されたバスオイル初登場。かわいらしい窓が描かれたボトルデザインでプチギフトにもぴったりです。冬の澄んだ空気を彷彿させるラッシュオリジナルのシトラスミントの香り。
スノーウィー シャワーガミー 100g ￥1,480
海藻由来の成分を配合したプルプルのゼリーテクスチャーのボディソープ。初登場の「スノーウィー シャワーガミー」は、より弾力がアップしたユニークなテクスチャーに。
メリークリスマスエブリワン 110g ￥1,560、270g ￥3,120、550g ￥5,250
ラッシュの名品「セレブレーション」の爽やかな香りのシャワージェル。クランベリーとオレンジの果汁がイルミネーションに負けないくらいの輝きを肌にまとわせます。
ユールログ ソープ 100g ￥1,300
クリスマスの定番ケーキ、ブッシュ・ド・ノエルをモチーフにした可愛すぎる石けん♡角層の潤いを保つメープルシロップやカカオバター、マカダミアナッツオイルをミックスしたチョコレートクリーム色のソープが、余分な皮脂や汚れをスッキリと落とします。
ハンバグスクラビー 95g ￥2,000
伝統的なキャンディ・ハンバグに似たストライプ模様のキュートな虫の正体は、スクラブマッサージ料！シトラス＆ミントの香りとともに、肌も気分もすっきり＆すべやかに導きます。
＼アウトバスボディケアアイテム／
セレブレーション 100g ￥2,400、240g ￥4,800
スイートオレンジとライムの甘く爽やかな“セレブレーション”の香りのボディローションが待望の復刻！以前よりライトなテクスチャーでみずみずしい肌に整えます。
＼フェイス＆ボディケアアイテム／
毎日が晩餐 ダスティングパウダー 85g ￥2,400
汗をかくシーンにはもちろん、すぐ洋服を着たい時にボディローションの上に重ねてサラサラに仕上げることもできるボディパウダー。コーンスターチが汗や余分な皮脂によるベタつきを抑えながら、ほんのりとした香りを肌に纏わせます。
クリスマスの食卓 100g ￥2,300、250g ￥5,750
毎年心待ちにしている人も多いクレイタイプの限定洗顔料。アーモンドプードルが古い角質を除去し、濃厚なカカオバターが潤いを与えて、マンダリンやクランベリーがンダリンやクランベリーがツヤやかに導きます。
ルドルフ ジェリーマスク 65g ￥1,990
サンタクロースのお手伝いをするトナカイのルドルフがジェリーマスクに！肌に塗布し、5〜10分置く洗い流しタイプのマスクが、秋冬の寒さによる乾燥の魔の手から肌を守って健やかに保ちます。
＼セットも多数！／
ベアハグ ギフト ￥3,000
ギフトセットは気軽に渡しやすい金額〜スペシャル感たっぷりのものまで豊富なラインアップに。
「ベアハグ ギフト」は、ベアモチーフの3つのバスボムがイン。おうち時間でゆったり癒されたい人におすすめです。
セット内容
ロージーバターベア、スヌージーバターベア、みつばちバターベア 各1個、ステッカー
チョコレートオレンジギフト ￥3,200
爽やかな香りのボディスクラブと甘いココアの香りのボディウォッシュ。まるで、オランジェットのようなマリアージュをボディケアで楽しめます。
セット内容
シトラス、ポッシュチョコレート
スノータイム ギフト ￥5,500
シトラスからミントまで幅広い香りが揃うバスボム4種類のセット。静かに舞い降りる雪を描いた冬らしいギフトボックスも素敵です♪
セット内容
サイレントナイト ボム、ペンギン ボム、スノーマン ドリーミング、スノードリフト 各1個
コージークリスマス ギフト ￥6,800
クリスマスソックスには、シャワージェルやボディスクラブ、ハンドバームなどバラエティ溢れるアイテムが。LUSHならではの多彩なアイテムでハッピーなセルフケアをかなえます。
セット内容
ヨッグノッグ シャワージェル、シュートフォースターズ ボディスクラブ、スイートワイルドシトラス、リピート
12デイズ オブクリスマス ギフト ￥18,900
クリスマスまでの12日をカウントダウンするアドベントカレンダー型のギフトボックス。入浴料やボディソープ、リップスクラブなど様々なアイテムでLUSHの魅力を堪能できます。
セット内容
ゴールデンペアー シャワージェル、ローズジャム シャワージェル、ドリームクリーム エスピー、スイートプディング、スノードリフト、スノーマン ドリーミング、スターオブワンダー、スクラビー、スノーベア、クリスマスイブ、スリーピーバブルバー、ときめき
ワオ！ ギフト ￥39,800
最後は、思わず見た瞬間「ワオ！」と驚きそうな豪華なスペシャルセット。ウィンターシーズンにしか手に入らない31種類のアイテムとオリジナルバッジが詰まっています。1年頑張った自分へのご褒美にはもちろん、パーティで開けてワイワイ楽しむのもおすすめです。
セット内容
レインディア ボム、スリーピービーバー、バターベア、スイートプディング、スパイシートム、マジカルサンタ、シュートフォースターズ、スノーマン ドリーミング、キャッチミーイフユーキャン、スノードリフト、スノーフェアリー ボム、ペンギン ボム、スターオブワンダー、サイレントナイト ボム、マイリトルユニコーン、ファザークリスマス、キャンディケーン、スノーフェアリーロール、ナッツクラッカー、スパークリーグリーンツリー、ゴールデンディライト、クリスマスイブ、メリークリスマスエブリワン、スノーフェアリー シャワージェル、ヨッグノッグ シャワージェル、スリーピーベア シャワージェル、ベイクド アラスカ M、ユールログ ソープ、シュートフォースターズ ボディスクラブ、スノーフェアリー ボディローション、アフターディナーミンティ
◆◆◆
この他にも様々なアイテムがラインアップ。ぜひ自分に合ったアイテムでホリデーのビューティを楽しんで♪
