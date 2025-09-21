お二人で微笑み合いながら、世界陸上を仲良く観戦…凛々しき姉君・佳子さま「悠仁さまへの献身」

佳子さまが悠仁さまをしっかりサポート

お二人が現れると周囲が沸(わ)いた。9月16日、佳子さま（30）と悠仁(ひさひと)さま（19）が国立競技場（東京・新宿区）で行われた世界陸上、男子走り高跳びや男子ハンマー投げの決勝などを観戦されたのだ。

「佳子さまは笑顔で、悠仁さまは控えめな拍手で応援されていました」（観客）

涼しげな水玉ワンピースを着用された佳子さま。父親の秋篠宮さま以来40年ぶりの成年式を行った悠仁さまと、微笑み合いながら選手たちに声援を送った。

「ご姉弟の仲はとても良いですよ。今年３月の成年会見で、悠仁さまは佳子さまについて次のように話されました。『両親が国内や海外に出かけている時、一緒に遊んでくれたり本を読んでくれたりして、世話をしてくれることがありました』と。悠仁さまは、公務に慣れていません。世界陸上で佳子さまがリードされているように見えたのも、悠仁さまへの献身でしょう」（全国紙宮内庁担当記者）

これまで佳子さまのご多忙ぶりは、たびたび指摘されてきた。悠仁さまが成年となられたことで、佳子さまの公務の負担が減りご結婚が現実的になるという見方もあるが……。静岡福祉大学名誉教授の小田部雄次氏が解説する。

「悠仁さまは、まだ大学生です。学業との兼ね合いで、日本工芸会や日本テニス協会など複数の団体の総裁を務める佳子さまの代役となるのは難しいでしょう。ただ、ご姉弟でのご公務は増えると思います。しばらくは、11歳差の弟君を佳子さまがサポートすると考えられます」

弟君に寄り添う凛々(りり)しい姉君を見られる機会が、今後多くなりそうだ。

『FRIDAY』2025年10月3・10日合併号より