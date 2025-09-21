信用残ランキング【買い残減少】 日産自、ラインヤフー、ＮＴＴ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※9月12日信用買い残の9月5日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1615銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<7201> 日産自 -4,274 30,214 3.26
２．<4689> ラインヤフー -3,499 17,619 56.78
３．<9432> ＮＴＴ -3,268 92,697 10.99
４．<9501> 東電ＨＤ -3,248 86,671 5.58
５．<7011> 三菱重 -3,129 22,319 4.66
６．<4755> 楽天グループ -2,616 16,228 3.07
７．<8306> 三菱ＵＦＪ -2,463 32,423 7.28
８．<2585> Ｌドリンク -2,233 1,319 0.29
９．<6740> Ｊディスプレ -1,781 17,411 1.57
10．<5016> ＪＸ金属 -1,771 10,493 5.12
11．<6526> ソシオネクス -1,481 6,150 3.56
12．<6857> アドテスト -1,317 4,045 0.88
13．<9984> ＳＢＧ -1,229 4,345 0.78
14．<8035> 東エレク -1,168 3,455 9.38
15．<5801> 古河電 -1,013 2,637 3.19
16．<6525> コクサイエレ -888 1,351 1.73
17．<6723> ルネサス -815 3,733 5.28
18．<9882> イエロハット -803 98 0.79
19．<6758> ソニーＧ -715 2,988 6.19
20．<8316> 三井住友ＦＧ -644 11,936 13.63
21．<4180> Ａｐｐｉｅｒ -577 1,293 40.17
22．<7974> 任天堂 -566 3,051 2.56
23．<8604> 野村 -564 10,230 7.79
24．<7013> ＩＨＩ -561 2,572 2.44
25．<6871> 日本マイクロ -541 973 3.95
26．<2432> ディーエヌエ -508 10,131 33.99
27．<6315> ＴＯＷＡ -503 4,427 1.50
28．<8848> レオパレス -498 2,087 2.38
29．<1821> 三井住友建設 -483 501 52.76
30．<8308> りそなＨＤ -480 2,906 3.47
31．<6920> レーザーテク -452 5,010 5.68
32．<6501> 日立 -418 9,884 11.37
33．<8515> アイフル -411 8,297 7.39
34．<8267> イオン -387 1,912 0.53
35．<4587> ペプドリ -358 1,586 12.76
36．<6594> ニデック -351 12,332 28.46
37．<3103> ユニチカ -350 3,170 2.33
38．<8750> 第一生命ＨＤ -343 3,002 3.37
39．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -341 3,183 2.34
40．<7383> ネットプロ -337 8,346 17.79
41．<4751> サイバー -315 2,809 4.48
42．<6146> ディスコ -313 1,317 2.28
43．<7261> マツダ -280 3,870 1.16
44．<7721> 東京計器 -275 503 8.05
45．<8410> セブン銀 -265 6,526 1.46
46．<7735> スクリン -259 778 4.70
47．<6971> 京セラ -249 3,961 8.80
48．<7453> 良品計画 -248 5,569 3.35
49．<4062> イビデン -236 614 1.02
50．<8601> 大和 -224 1,605 2.76
