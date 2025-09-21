　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※9月12日信用買い残の9月5日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1615銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<7201> 日産自 　　　 　　-4,274　　 30,214　　　3.26
２．<4689> ラインヤフー　　　-3,499　　 17,619　　 56.78
３．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-3,268　　 92,697　　 10.99
４．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-3,248　　 86,671　　　5.58
５．<7011> 三菱重 　　　 　　-3,129　　 22,319　　　4.66
６．<4755> 楽天グループ　　　-2,616　　 16,228　　　3.07
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-2,463　　 32,423　　　7.28
８．<2585> Ｌドリンク 　 　　-2,233　　　1,319　　　0.29
９．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,781　　 17,411　　　1.57
10．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-1,771　　 10,493　　　5.12
11．<6526> ソシオネクス　　　-1,481　　　6,150　　　3.56
12．<6857> アドテスト 　 　　-1,317　　　4,045　　　0.88
13．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-1,229　　　4,345　　　0.78
14．<8035> 東エレク 　　 　　-1,168　　　3,455　　　9.38
15．<5801> 古河電 　　　 　　-1,013　　　2,637　　　3.19
16．<6525> コクサイエレ　　　　-888　　　1,351　　　1.73
17．<6723> ルネサス 　　 　　　-815　　　3,733　　　5.28
18．<9882> イエロハット　　　　-803　　　　 98　　　0.79
19．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-715　　　2,988　　　6.19
20．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-644　　 11,936　　 13.63
21．<4180> Ａｐｐｉｅｒ　　　　-577　　　1,293　　 40.17
22．<7974> 任天堂 　　　 　　　-566　　　3,051　　　2.56
23．<8604> 野村 　　　　 　　　-564　　 10,230　　　7.79
24．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-561　　　2,572　　　2.44
25．<6871> 日本マイクロ　　　　-541　　　　973　　　3.95
26．<2432> ディーエヌエ　　　　-508　　 10,131　　 33.99
27．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-503　　　4,427　　　1.50
28．<8848> レオパレス 　 　　　-498　　　2,087　　　2.38
29．<1821> 三井住友建設　　　　-483　　　　501　　 52.76
30．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-480　　　2,906　　　3.47
31．<6920> レーザーテク　　　　-452　　　5,010　　　5.68
32．<6501> 日立 　　　　 　　　-418　　　9,884　　 11.37
33．<8515> アイフル 　　 　　　-411　　　8,297　　　7.39
34．<8267> イオン 　　　 　　　-387　　　1,912　　　0.53
35．<4587> ペプドリ 　　 　　　-358　　　1,586　　 12.76
36．<6594> ニデック 　　 　　　-351　　 12,332　　 28.46
37．<3103> ユニチカ 　　 　　　-350　　　3,170　　　2.33
38．<8750> 第一生命ＨＤ　　　　-343　　　3,002　　　3.37
39．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-341　　　3,183　　　2.34
40．<7383> ネットプロ 　 　　　-337　　　8,346　　 17.79
41．<4751> サイバー 　　 　　　-315　　　2,809　　　4.48
42．<6146> ディスコ 　　 　　　-313　　　1,317　　　2.28
43．<7261> マツダ 　　　 　　　-280　　　3,870　　　1.16
44．<7721> 東京計器 　　 　　　-275　　　　503　　　8.05
45．<8410> セブン銀 　　 　　　-265　　　6,526　　　1.46
46．<7735> スクリン 　　 　　　-259　　　　778　　　4.70
47．<6971> 京セラ 　　　 　　　-249　　　3,961　　　8.80
48．<7453> 良品計画 　　 　　　-248　　　5,569　　　3.35
49．<4062> イビデン 　　 　　　-236　　　　614　　　1.02
50．<8601> 大和 　　　　 　　　-224　　　1,605　　　2.76

