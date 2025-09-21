信用残ランキング【売り残減少】 Ｊディスプレ、トヨタ、住友ファーマ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※9月12日信用売り残の9月5日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1615銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -2,425 11,093 1.57
２．<7203> トヨタ -1,237 2,127 6.14
３．<4506> 住友ファーマ -833 1,175 6.21
４．<6902> デンソー -821 896 1.86
５．<7269> スズキ -582 417 2.27
６．<7272> ヤマハ発 -485 293 6.22
７．<6723> ルネサス -365 706 5.28
８．<7453> 良品計画 -283 1,661 3.35
９．<4461> 一工薬 -274 107 1.48
10．<7261> マツダ -268 3,350 1.16
11．<4503> アステラス -262 474 5.07
12．<6594> ニデック -249 433 28.46
13．<7715> 長野計器 -195 239 0.78
14．<9107> 川崎汽 -187 2,573 1.14
15．<8058> 三菱商 -167 1,022 4.88
16．<6762> ＴＤＫ -163 884 2.74
17．<3660> アイスタイル -151 498 10.00
18．<8136> サンリオ -149 933 7.59
19．<5401> 日本製鉄 -140 434 12.99
20．<3284> フージャース -128 394 2.70
21．<6966> 三井ハイテク -128 221 7.85
22．<8331> 千葉銀 -111 337 1.75
23．<6503> 三菱電 -109 358 5.55
24．<5726> 大阪チタ -106 1,248 1.77
25．<8113> ユニチャーム -101 280 18.73
26．<2587> サントリＢＦ -101 47 3.11
27．<5269> 日コン -93 523 1.98
28．<7974> 任天堂 -84 1,194 2.56
29．<2120> ＬＩＦＵＬＬ -82 258 13.66
30．<2503> キリンＨＤ -81 140 2.93
31．<9229> サンウェルズ -80 440 1.58
32．<5706> 三井金 -78 659 0.70
33．<3697> ＳＨＩＦＴ -78 604 10.00
34．<4502> 武田 -75 101 13.71
35．<7267> ホンダ -71 1,139 5.05
36．<3778> さくらネット -70 3,502 0.91
37．<7270> ＳＵＢＡＲＵ -67 927 0.40
38．<4565> ネクセラ -67 178 26.22
39．<6472> ＮＴＮ -66 1,082 1.06
40．<4188> 三菱ケミＧ -63 395 4.73
41．<9509> 北海電 -62 2,241 3.07
42．<8031> 三井物 -59 490 3.94
43．<8473> ＳＢＩ -59 329 13.52
44．<8411> みずほＦＧ -57 1,191 4.85
45．<4183> 三井化学 -56 78 6.33
46．<3231> 野村不ＨＤ -56 181 4.93
47．<6473> ジェイテクト -51 209 1.44
48．<4061> デンカ -50 50 6.82
49．<2579> コカＢＪＨ -48 133 2.09
50．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -48 641 2.24
株探ニュース