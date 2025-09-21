　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※9月12日信用売り残の9月5日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1615銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　-2,425　　 11,093　　　1.57
２．<7203> トヨタ 　　　 　　-1,237　　　2,127　　　6.14
３．<4506> 住友ファーマ　　　　-833　　　1,175　　　6.21
４．<6902> デンソー 　　 　　　-821　　　　896　　　1.86
５．<7269> スズキ 　　　 　　　-582　　　　417　　　2.27
６．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-485　　　　293　　　6.22
７．<6723> ルネサス 　　 　　　-365　　　　706　　　5.28
８．<7453> 良品計画 　　 　　　-283　　　1,661　　　3.35
９．<4461> 一工薬 　　　 　　　-274　　　　107　　　1.48
10．<7261> マツダ 　　　 　　　-268　　　3,350　　　1.16
11．<4503> アステラス 　 　　　-262　　　　474　　　5.07
12．<6594> ニデック 　　 　　　-249　　　　433　　 28.46
13．<7715> 長野計器 　　 　　　-195　　　　239　　　0.78
14．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-187　　　2,573　　　1.14
15．<8058> 三菱商 　　　 　　　-167　　　1,022　　　4.88
16．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-163　　　　884　　　2.74
17．<3660> アイスタイル　　　　-151　　　　498　　 10.00
18．<8136> サンリオ 　　 　　　-149　　　　933　　　7.59
19．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-140　　　　434　　 12.99
20．<3284> フージャース　　　　-128　　　　394　　　2.70
21．<6966> 三井ハイテク　　　　-128　　　　221　　　7.85
22．<8331> 千葉銀 　　　 　　　-111　　　　337　　　1.75
23．<6503> 三菱電 　　　 　　　-109　　　　358　　　5.55
24．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-106　　　1,248　　　1.77
25．<8113> ユニチャーム　　　　-101　　　　280　　 18.73
26．<2587> サントリＢＦ　　　　-101　　　　 47　　　3.11
27．<5269> 日コン 　　　　　　　-93　　　　523　　　1.98
28．<7974> 任天堂 　　　　　　　-84　　　1,194　　　2.56
29．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　　　　-82　　　　258　　 13.66
30．<2503> キリンＨＤ 　　　　　-81　　　　140　　　2.93
31．<9229> サンウェルズ 　　　　-80　　　　440　　　1.58
32．<5706> 三井金 　　　　　　　-78　　　　659　　　0.70
33．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　-78　　　　604　　 10.00
34．<4502> 武田 　　　　　　　　-75　　　　101　　 13.71
35．<7267> ホンダ 　　　　　　　-71　　　1,139　　　5.05
36．<3778> さくらネット 　　　　-70　　　3,502　　　0.91
37．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　　　　-67　　　　927　　　0.40
38．<4565> ネクセラ 　　　　　　-67　　　　178　　 26.22
39．<6472> ＮＴＮ 　　　　　　　-66　　　1,082　　　1.06
40．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　-63　　　　395　　　4.73
41．<9509> 北海電 　　　　　　　-62　　　2,241　　　3.07
42．<8031> 三井物 　　　　　　　-59　　　　490　　　3.94
43．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　-59　　　　329　　 13.52
44．<8411> みずほＦＧ 　　　　　-57　　　1,191　　　4.85
45．<4183> 三井化学 　　　　　　-56　　　　 78　　　6.33
46．<3231> 野村不ＨＤ 　　　　　-56　　　　181　　　4.93
47．<6473> ジェイテクト 　　　　-51　　　　209　　　1.44
48．<4061> デンカ 　　　　　　　-50　　　　 50　　　6.82
49．<2579> コカＢＪＨ 　　　　　-48　　　　133　　　2.09
50．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　　　　-48　　　　641　　　2.24

