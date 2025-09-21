「石破総理」再登板を目指して暗躍か…残り少ない｢内閣総理大臣｣の任期をフル活用し影響力増加を図る

ついに辞任を表明した石破総理…その裏で起きていたこととは

「解散もしなければ、総裁選にも出馬いたしません。辞任いたします」

９月７日18時に開かれた退陣表明会見の３時間前、石破茂総理（68）は約１年、自身を支えた側近たちを前にこう切り出した。

「総理ご自身の失策や失言ではないのにーー」

側近たちからそう言葉をかけられると、石破氏は小さく頷いた。留意するように説得を繰り返した赤沢亮正経済再生担当相（64）や岩屋毅外相（68）は疲れ切った表情を浮かべ石破氏の言葉を胸に刻みつけた。

遅れて参加した村上誠一郎総務相（73）は巨体を震わせながら、こう応じた。

「閣僚としてお守りできずに申し訳ございませんでした」

遡ることその前日の６日夜。

白と黒のワンボックスカーが首相公邸に訪れた。その車からおりてきたのは菅義偉副総裁（76）と、石破氏の辞任を促しに官邸に訪れた小泉進次郎農水相（44）だ。

参院選大敗から「辞めろ・辞めない」が50日近く続き、臨時総裁選開催実施の是非を問う投票が週明け８日に迫っていた。石破政権の副大臣や政務官からも「総裁選開催に投じる」との声が上がり始め、自民党内に深刻な亀裂が生まれていた。菅氏がこう促した。

「このままでは党が割れるようなことになる。そのような真似はぜひお止めください」

石破氏は、「菅さんがいなければ私は総理総裁になれなかった。重く受け止めます」と応じると、安堵した菅氏は帰り支度を始めた。随行役の進次郎氏も帰宅の準備を始めると、石破氏はこう問いかけた。

「小泉さん、あなたも行ってしまうのか」

進次郎氏は引き止められたことに驚きつつも石破氏に「この後のご予定は？」と尋ねると石破氏は首を振った。進次郎氏は公邸の玄関まで菅氏を見送りに行くと再び石破氏の前に現れた。その後約１時間半、二人の会談は続いたという。

進次郎氏は聞き役に徹し、米国との関税交渉を取りまとめたことや最低賃金1000円超を実現したことをたたえ、「この功績がこのままでは無かったことになってしまいます」と告げた。石破氏はその場で辞任についての言質は避けたが、心の針は傾いたようだ。

「令和の郵政解散」を模索してまでしがみつこうとした石破氏は翌日昼に側近を集め、冒頭のように辞任を口にした。参院選大敗後から50日も続いた「石破おろし」が幕を閉じた。

石破総理は再び「総理の座へ返り咲く」ことを目指している？

９月22日、新たな自民党総裁を決める戦いの火蓋が切られる。国民的な人気を誇る進次郎氏と高市早苗前経済安保相（64）の両者を軸に、林芳正官房長官（64）と茂木敏充前幹事長（69）、小林鷹之元経済安保相（50）の５人の候補がしのぎを削る。

「１年前の総裁選の顔ぶれと変わらず、新鮮味のある候補者もいない。『選挙の顔』となれ、日本維新の会や公明党とのパイプを誇る菅元総理の威光を背景にした進次郎氏が国会議員票をリード。

前回の総裁選で討論を重ねるたびに支持を失ったことの反省か、進次郎氏は総裁選開催中にASEAN農相会議に出席し、総裁選終盤の２、３日を不在とするか検討中。馬脚を現さないようにするための『進次郎隠し』と揶揄されています」（全国紙政治記者）

10月４日、議員票の投開票並びに党員票の開票となり、新総裁の誕生となる。

だがしかしーー、自民党の総裁は新たに選出されるも、内閣総理大臣は国会での首班指名選挙を経てからの就任となる。つまり、10月中に臨時国会が開催され、次の総理が任命されるまで石破氏は内閣総理大臣のままである。

「予算が伴うような新たな政策を打ち出すことはできませんが、内閣総理大臣としての発言は続けられる。９月下旬のニューヨークでの国連総会で岩屋外相と参加し一般討論演説を行う。その翌週に韓国訪問を行い、イ・ジェミョン大統領と首脳会談を行う。広島・長崎のスピーチが好評で、戦後80年談話をできないか模索しています」（旧岸田派参議院議員）

約１年前に同様に辞任を表明した岸田文雄元総理（68）は、総理として国連総会に参加するも演説は控えた。石破氏に引き継ぐまで派手な言動は控えていた。レームダック化した石破政権がそこまで活発に動くわけは何であろうか。

「仮に高市氏をはじめとする反石破の候補が新総裁になれば石破氏が手がけた防災庁の新設やコメ増産に舵を切る農業政策を骨抜きにされかねない。総裁ではなくなっても内閣総理大臣でいられる残りの１ヵ月の間に積極的に発言をし、影響力を残したい。

もっとも、高市氏が新総裁就任直後の党三役の人事次第では、長老が『高市おろし』の号令をかけることも。党内基盤が脆弱な高市氏が石破政権と同じ目にあうのは見えている。数ヵ月後、政治が流動化した際に内閣総理大臣の任期が残るうちに積極的に発信し、支持率を上げれば再登板の布石にもなる」（同）

石破氏が内閣総理大臣として何を発言するのか注目だ。

取材・文：岩崎 大輔