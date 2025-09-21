監修したギョーザを持つ中華料理人の小阪英幸さん＝2025年8月、名古屋市

障害のある人々が、手作業で具材を切り、餅粉入りの皮で包んでいく。名古屋市の社会福祉法人「薫徳会」が運営する「FLAT HACHIROKU（フラットハチロク）」でギョーザとシューマイの販売が7月から始まった。プロの料理人が監修しており、同会の三田明外常務理事（64）は「本格点心が売り。福祉だからではなく、おいしいから選ばれる店を目指す」と意気込む。（共同通信＝西村優汰）

味を落とさないように機械は使わず、包丁で切ることにこだわる。障害者の過度な負担にならないよう、食材のカットと皮で包む担当を分けるなど作業を細分化した。

別の場所で障害者が働くパン工房を開いていた際、手作業が少なかった反省を生かした。今回、工房は移転し、点心を売る店舗に併設。点心同様、手作りに切り替えた。障害者の本格雇用はこれからで、三田さんは「やりがいを持って働く環境を整えた」と自負する。

点心を監修したのは、中華料理人の小阪英幸さん（71）＝兵庫県芦屋市。2022年4月まで放送されていた人気番組「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」にも出演していた。

ギョーザはニラをふんだんに使いパンチのある味わいに。たれは愛知県の名産品・八丁みそをベースに仕上げた。シューマイは大きく切った豚肉やエビの食感を楽しめる。小阪さんの助言を踏まえ、約1年の試作を経て完成した。

きっかけは昨年4月、奈良県吉野町で開かれた花見の席だった。偶然、小阪さんの隣に座った三田さんが「障害者でも味で勝負できる商品を作りたい」と思いを伝えた。小阪さんは「私に手伝えることがあれば、ぜひ」と引き受けたという。

小阪さんは「ようやくスタートラインに立った。これからも伴走し、一緒においしい本格点心を作っていきたい」とほほ笑んだ。

取材に応じる「薫徳会」の三田明外常務理事＝2025年8月、名古屋市

「FLAT HACHIROKU」でギョーザを作るスタッフ＝2025年8月、名古屋市