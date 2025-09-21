織田裕二、生放送で“世界陸上”卒業を宣言「もう、僕はやらないです」 さわやかな表情で理由明かす
東京2025世界陸上スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二（57）が20日放送のTBS系『情報7daysニュースキャスター』（毎週土曜 後10：00）に生出演し、今回大会をもって“卒業”を宣言した。
【写真】『世界陸上』“超人BIG7”と写真に収まる織田裕二＆今田美桜
織田は同番組に出演する脚本家の三谷幸喜（64）とのトークを展開する中、三谷から「やっぱり織田さんは欠かせないですよ」と振られると、「もう、僕はやらないですよ。本当に卒業します」と宣言。ともに大会アンバサダーを務めてきた今田美桜（28）も寂しそうな表情を浮かべる中、「僕はテレビで応援しますから」と強調した。
続けて「おしかりの言葉もちゃんとあることを踏まえて、体力の限界！ 楽しいうちにやめたい」とさわやかな表情で語った。
織田は1997年から2022年まで13大会連続でTBSテレビの世界陸上メインキャスターを務め、今回は大会スペシャルアンバサダーを務めている。
