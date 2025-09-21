ボートレースからつの「スポーツ報知杯」が２１日に開幕。初日恒例の当地公式ユーチューブ番組「ズバッと！！なべチャンネル」ＭＣ牧原真由さんのコラム「おまゆの寝言」――。今回はファン皆さまと爐弔覆る場瓮侫．鵐漾璽謄ングの紹介です！

【おまゆの寝言】こんにちは、牧原真由です。夜は少し肌寒さも感じる今日この頃、秋の気配もやってきましたね。ボートレースからつは今節を含めてあと２節で約２か月半の長期休催に入ります。

開催がない期間は寂しいですが、その間もファンの皆さんとつながることができる時間を大切にということで１０月は沖縄、１１月は三国でファンミーティングを開催します。

今回の募集はもう終了してしまっているのですが、このイベントは毎年２回ほど行っていて、私がＭＣに就任してからはびわこ、からつ、住之江、戸田、札幌とさまざまな場所で開催してきました。

どの会場も本当に思い出深くて実際に現地でファンの皆さんと顔を合わせてお話ししたり、一緒に笑ったり、ボートレースを楽しんだりできるのは私にとって本当に特別な時間です。

そして、画面の向こうでいつも応援してくださる気持ちが会場では目の前の温かさとなって伝わり大きなエネルギーにもなっています。

軽食をみんなで食べたり、予想ゲームを行ったり、ヒップタッチ、質問タイムなどを行ってきました。沖縄や三国に参加される方とはまた最高の時間を一緒に過ごせることを楽しみにしています。皆さんにも素敵な思い出を作っていただけるように今回もたくさんの企画を準備しているので楽しみにしていてください（笑い）。

そして、今回は残念ながら参加できなかった方も、ぜひ、また次の機会に会いに来てくださるとうれしいです。これからもまた必ずどこかでお会いできる機会を作って行きたいと思います。

からつのお休みまであと２節！ 今節も楽しみましょう！！

秋の花・コスモスの花言葉…「真心」と「調和」のように皆さんと一緒に温かな時間を咲かせていけたらと思います。