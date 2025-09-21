ラグドールの猫さんとヨークシャーテリアの犬さんが、初めて顔を合わせたワンシーンが多くの人の心を和ませています。投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「猫さんの『なんや、あの生き物……』みたいな表情好き」「陽キャドッグとドン引きキャット可愛すぎる」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫が『実家の犬』と初めて対面した結果…】

ドアの向こうで様子を伺う猫さん

TikTokアカウント「Gin」に投稿されたのは、猫と犬の初対面を記録したワンシーン。この日、飼い主さんの実家で暮らすヨークシャテリアの元に愛猫のラグドールを連れて行ったそう。

飼い主さんの「犬見知りしてる」という言葉通り、猫さんはドアの向こうに隠れて顔だけひょっこりと出し、犬さんの様子をうかがっていたそうです。

少しずつ近づく犬さん

犬さんが少しずつ歩み寄ると、猫さんは一瞬だけ顔を近づけて相手のにおいを嗅ぐような仕草をしたものの、犬さんがさらに近づくとあわててドアの向こうへ隠れてしまったのだとか。

犬さんはそれ以上近づこうとせず、飼い主さんのもとへ帰っていったといいます。猫さんは犬さんが去ったあと、再び顔を出して、犬さんの姿を確認。「なんだったんだ、あの子は…」とでも言っているかのような、不思議な表情を見せてくれた猫さんなのでした。

初対面でありながらお互いに絶妙な距離感を保ち、喧嘩になることもなく平和に終わった今回の投稿には「わんちゃんしつこくしないとこ好き」「初対面がこれとは…なんて平和で優しい子達なんだ」「陽キャドッグとドン引きキャット可愛すぎる」といったコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント「Gin」では、今回の初対面のシーンの続きや、猫さんのかわいくてほっこりする日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Gin」さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。