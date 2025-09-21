AmBitious浦陸斗「す・またん！」ラストロケ 元競走馬を例えた先輩グループとは
【モデルプレス＝2025/09/21】ジュニア内ユニット・AmBitious（アンビシャス）の浦陸斗がレギュラー出演している読売テレビ情報番組「す・またん！＆ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時10分〜※関西ローカル）。9月22日の放送では、浦のコーナー「浦陸斗のKansai津々浦ウラ」が最終回を迎える。
【写真】AmBitiousメンバー、女優と密着
クイズ番組への出演を目標に掲げる浦が、ロケ先にまつわる様々なクイズに答えながらその魅力に迫っていく企画。最終回となる今回訪れたのは滋賀県。コーナースタートから関西の様々な県スポットをリポートしてきた浦は、今回で関西2府４県を制覇、「滋賀の魅力に迫っていきたいなと思います！」とやる気を見せる。
まず訪れたのは琵琶湖の魚“湖魚”を加工販売しているお店。浦は特産品だという琵琶湖の固有種「ニゴロブナ」を塩漬けにし、ご飯と一緒に熟成させた発酵食品を試食。一般的には臭い食べ物の代表例とされ苦手な人も多いが「色んな味が重なり合っててすごく面白い！めちゃくちゃおいしい！」とその味を絶賛する。
続いて訪れたのは2025年4月にオープンした現役を引退した競走馬と触れ合うことができる施設。厩舎にいるサラブレッドたちを見て回る中で「オラオラキャラで凄くファンが多い」という馬を紹介された浦は「アイドルで言うと○○さんの立ち位置なんですかね」と、とある事務所の先輩グループの名を挙げる。果たして浦が例えたその先輩グループとは。
その後最終レースに武豊が騎乗したという馬に乗って散歩をするなど最終回らしい展開を迎えるかと思いきや、スタッフから締めの「馬ギャグ」を無茶ぶりされ、文句を言いながらも全力披露する。（modelpress編集部）
今回でこのコーナーも最終回！！有終の美を飾るべく、クイズに食リポに頑張って参りました！！僕のこの半年の成長をぜひ見ていただけると嬉しいです！
【Not Sponsored 記事】
◆浦陸斗「す・またん！」ラストロケで2府4県を制覇
◆浦陸斗（AmBitious）コメント
