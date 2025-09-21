【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第36話】蔦屋、定信から新作の絶版を言い渡される
【モデルプレス＝2025/09/21】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第36話「鸚鵡のけりは鴨（おうむのけりはかも）」が、21日に放送される。
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
蔦屋の新作『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』『天下一面鏡梅鉢（てんかいちめんかがみのうめばち）』が飛ぶように売れる。
定信（井上祐貴）は、蔦重（横浜）の本に激怒し、絶版を言い渡す。喜三二（尾美としのり）は、筆を断つ決断をし、春町（岡山天音）は呼び出しにあう。
そして蔦重は、南畝（桐谷健太）からの文で、東作（木村了）が病だと知り、須原屋（里見浩太朗）や南畝とともに、見舞いに訪れる。
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
