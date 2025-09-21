《限定品》ほっこり和むぅぅぅ♡【シャトレーゼ】手土産にもぴったり！「秋の和菓子」

心をほっこりと和ませてくれそうな「秋の和菓子」を【シャトレーゼ】で買っていきませんか？ 食べやすいサイズ感が嬉しい、大福系の和菓子がラインナップしています。期間限定・季節限定のちょっとした特別感も相まって、手土産にしても喜ばれそうです。今回はフルーツ系・くるみ醤油系といった、イチオシの和菓子をご紹介します。

食後のデザートにも良さそうな「山梨県産シャインマスカット大福」

1粒のシャインマスカットがサンドされた、フルーツ系大福。秋の味覚を楽しめそうな期間限定の一品は、手土産にもうってつけです。@mame48goさんいわく「甘さと爽やかさのあるジューシーな果汁たっぷり」「大福の甘さとのバランスよし」と絶賛。食後のデザートとしても美味しくいただけそうです。

生地の中には白餡がたっぷり！

「山梨県産シャインマスカット大福」の中身についてもさらに深掘り！ 中にはマスカット風味の白餡がたっぷりと入っており、フルーティーさと餡のほっこりとするような味わいを楽しめそう。値段は\216（税込）。

米の風味が楽しめる！？「粗搗き大福 くるみ醤油」

こちらは季節限定で登場している粗搗き大福。公式サイトによると「米の風味・粒感・醤油の香り」が楽しめる本格派で、和の味わいにほっこりと癒されるかも。手軽に食べやすいサイズ感で手土産にもぴったりです。値段は\129（税込）とお手頃で、気兼ねなく贈れそうなところも魅力的。

食べ応えのありそうなくるみ入りの贅沢感！

「粗搗き大福 くるみ醤油」の中には、くるみ入りの粒餡が入っているプチ贅沢仕様。くるみの食感と共に、ほどよい食べ応えも感じられそうです。@mame48goさんが「甘じょっぱい味わいがよいね」と推している一品を、ぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino