ロックバンド「DEEN」のボーカル・池森秀一（55）が急性虫垂炎のため緊急入院したことが20日までに分かった。池森がプロデュースするそばブランド「池森そば」の公式Xで発表された。



【写真】55歳、めっちゃイケオジに 9月も元気にゴルフを楽しんでいた池森

公式Xは19日、「池森秀一 出演に関するお知らせ」として「このたび池森秀一が急性虫垂炎のため緊急入院することとなりました」と報告。それに伴い、21日に出演を予定していたイベント「しずてつストア直売会」も「出演は見合わせとさせていただきます」とした。



続けて「なお、池森そばブースでの販売につきましては予定どおり実施いたしますので、ぜひお立ち寄りください」と同イベントの情報を付け加え、「残念なお知らせとなり、大変申し訳ございません」と出演見合わせを謝罪した。



同バンドは1993年にデビューし、1stシングル「このまま君だけを奪い去りたい」がいきなりミリオンヒットを記録。「瞳そらさないで」「Memories」「翼を広げて」など数々のヒット曲で90年代の音楽シーンを彩った。また、池森は芸能界きってのそば好きで知られ、好きが高じてそば店「SOBA CAFE IKEMORI」をオープンさせるなど実業家としても活躍している。



（よろず～ニュース編集部）