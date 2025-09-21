関西大学1年生のDF藤谷温大「色々な引き出しを持てるようにしたい」

9月3日に開幕し、東洋大学の優勝で幕を閉じた、大学サッカーの夏の全国大会である第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。

全国各地域の激戦を勝ち抜いてきた32大学が、1回戦から3回戦までシードなしの中1日の一発勝負という過酷なスケジュールの中で、東北の地を熱くする激しい戦いを演じた。ここでは王者にたどり着けなかった破れし者たちのコラムを展開していく。

第10回は初戦で北海道教育大岩見沢校を4-0、2回戦で桐蔭横浜大を4-1、3回戦では前回準優勝の新潟医療福祉大を相手に延長戦の末に3-2で下してベスト4に進出した関西大学（関西大学サッカーリーグ1部）のルーキーDF藤谷温大について。

柏レイソルU-18からやってきた1年生左サイドバックは、大学屈指の左サイドバックである吉村瑠晟（ジュビロ磐田内定）の大会直前の負傷により、スタメンのチャンスが巡ってきた。

「左サイドバックは僕と藤井龍也の1年の2人しかいなかった。リーグ戦にも出場させてもらっていたので、出番はあると思っていました」

1回戦の北海道教育大岩見沢校では左サイドバックには藤井が入ったが、2回戦の関東1部の桐蔭横浜大戦でスタメン起用されると、そこで攻守においてアクセントとなった。0-0で迎えた24分、ボールポゼッションから左サイドでボールを受けると、タイミングを見計らってから中央で待つFW堀颯汰の足元に鋭いパスを送り込んだ。

「堀くんは縦パスを入れることできれば前を向いてくれるので、そこを信じてパスを出したら一気にゴール前に入っていきました」

パスと同時にゴールを背にしてターンした堀によって出来たスペースに走り込んだ。堀が右前にいたMF淺田彗潤へ繋ぐと、淺田は藤谷の動きを見逃さずに浮き球のパスをダイレクトで送り込んだ。

「一瞬、ボールをトラップしてそのまま縦に行ってシュートを狙おうと思いましたが、DFがトラップ際を狙っているのが見えたので、判断を変えるためにパッと彗潤くんを見たら目があって、奥のDFの背後のスペースに動き出していたので、リターンパスを出そうと決めました。ただ、足元が埋まっていて通らないと思ったので、彗潤くんと同じように上を通して、GKが出られない位置を狙いました」

2枚のCBがチャレンジ&カバーで進路を塞いでいたのを瞬時に把握すると、ダイレクトで浮き球のスルーパスを送り込んだ。鮮やかにDF2人の頭上を超えて行ったボールは、走り込んだ淺田の足元にピタリと届き、そのまま相手GKが飛び出す間も無く、ダイレクトシュートを突き刺した。

鮮やかな浮き球ワンツー、そしてそこに至るまでの一連の流れ。筆者も思わず唸ってしまったビューティフルゴール。絡んだ全員の技術と豊富なアイデアが完璧な形でゴールにつながった瞬間であった。

さらに直後の68分には左中央でボールを受けると、縦パスを打ち込んでそのまま左ポケットへインナーラップ。その動きにDFがつられると、フリーになったMF宮川大輝のクロスをMF真田蓮司がダイレクトで蹴り込んで、一気に相手を突き放した。

関西行きを決断したきっかけになった遠征

左サイドバックながら果敢に中央に入ったり、2列目を追い越してアタッキングエリアに侵入したりと、ボランチやトップ下のようなプレーもする。この独創的な発想と技術の解放こそが藤谷が関西大学にやってきた1つの理由だった。

千葉県出身の藤谷は小学4年生の頃から柏レイソルのアカデミーで育った。足元の技術も高かったが、それ以上に武器は献身性と連動性にあった。

「守備面で球際でのバトルや寄せのスピードが武器で、攻撃参加では状況を見ながらサイドや中央のポジションを取って、ワンツーなどのコンビネーションや3人目の動きで関わっていくことを得意としています」

柏U-18では2年時から出番をつかみ、昨年はプレミアリーグEASTで21試合に出場をして2ゴールをマーク。主軸として3位の成績に貢献をした。しかし、トップ昇格は果たせずに大学進学となった時、多くの選手が進む関東を敢えて選ばなかった。

「レイソルで関西遠征があって、そこで関西のいろんな大学と練習試合をするのですが、技術レベルの高さに驚いたんです。パスをつないでいく中で、個々がアイデアをどんどん出していたんです」

藤谷が関東と関西の違いとして感じたのが、技術の発揮の仕方だった。

「これは関西大と戦った時に一番感じたのですが、関西の技術って、関東の技術とはまたちょっと違うんです。『遊び心』があるというか、言い方はよくないかもしれませんが、ちょっと人をおちょくるというか。例えばちょっと誘導して足を出させてから浮き球でかわすとか、食いつかせて逆を突くとか、いやらしい駆け引きをするんです。

リーグ戦では関西勢とあまりやらないので、あの遊び心とか、発想の自由さはちょっと衝撃でした。同時にそれが僕には足りないものだと思いました。球際でがっつり行けるし、周りと関わることが出来るけど、僕にあの発想力と遊び心を持って相手を翻弄するプレーができたり、そういう相手を封じ込められるようになれば、もっと上のステージに行けると思ったんです」

関東の誘いには見向きもせず、藤谷は新たな自分を求めて関西大に進んだ。そこで目の当たりにしたのが、同じポジションの吉村だった。

吉村は生粋の関西育ちで、中体連（神戸市立高倉中学）、高体連（神戸弘陵高）経由と藤谷とは全く違うルートの選手。181センチのサイズと左足の精度に加え、遊び心十分の個人技と打開力はまさに求めていたものだった。

「瑠晟さんの凄いところは個人で剥がせてしまうところ。それ以外にも僕にないものをたくさん持っているので、僕も学びながら個で打開できるようになりたいし、持ち味とリンクさせて色々な引き出しを持てるようにしたい」

まさに桐蔭横浜大戦のプレーは、この半年の成果が如実に現れていた。特に浮き球のワンツーはこれまで培ってきた技術に『遊び心』がリンクしていなければ出せなかったプレーだ。

関西大の総理大臣杯はベスト4で幕を閉じた。その中で藤谷は4試合中、2回戦と準決勝の2試合にスタメン出場し、準々決勝の新潟医療福祉大戦で延長後半の10分間プレーした。

「自信になった大会になりました。瑠晟さんが復帰してからも、自分がチームに貢献できるようにやり続けたいと思います」

関東と関西の融合。力強いプレーと脱力したプレーの融合。何でもできるサイドバックとして藤谷は今、新たな境地に向かおうとしている。（FOOTBALL ZONE編集部）