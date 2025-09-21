藤野あおばが今季初ゴール

マンチェスター・シティ・ウィメンは9月19日、ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第3節でトッテナム・ウィメンと対戦して5-1で勝利した。

この試合で日本女子代表FW藤野あおばは今シーズン初ゴールを決めたなか「スーパーゴール」と注目を集めている。

シティは藤野とMF長谷川唯が先発出場。一方のトッテナムではDF古賀塔子がスタメン入りし、両チーム合わせて3人の日本人選手がキックオフ時からピッチに立っていた。

そんな試合が動いたのは前半23分だった。今季ここまでゴールのなかった藤野は味方とのコンビネーションでトッテナムの守備を中央から崩すと、右足を振りぬいて強烈なシュートをゴールに決めた。このゴールで先制したシティは、その後も得点を重ねて5-1で勝利している。

チームを勝利に導くプレーを見せた藤野は、後半20分でベンチに退いたが、長谷川と古賀はフル出場した。SNSでは「あおばはやっぱり怖いね」「まさに圧巻の一撃」「ワンツーで華麗に攻略」「スーパーゴール叩き込んだ！」といった声が寄せられ、藤野の今季初ゴールに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）