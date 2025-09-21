『今夜のべらぼう』蔦重、東作が病だと知り…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第36回「鸚鵡のけりは鴨（おうむのけりはかも）」が、21日に放送される。
前回は、定信（井上祐貴）の政を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）』。しかし、これを目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重（横浜流星）は複雑な気持ちになる。そんな中、読売で、定信が将軍補佐になったことを知る…。歌麿（染谷将太）は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ（藤間爽子）と再会し、心に変化が生まれる。江戸城では、家斉（城桧吏）が大奥の女中との間に子をもうける…の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
今回は、蔦屋の新作『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』『天下一面鏡梅鉢（てんかいちめんかがみのうめばち）』が飛ぶように売れる。定信（井上祐貴）は、蔦重（横浜流星）の本に激怒し、絶版を言い渡す。喜三二（尾美としのり）は、筆を断つ決断をし、春町（岡山天音）は呼び出しにあう。そして蔦重は、南畝（桐谷健太）からの文で、東作（木村了）が病だと知り、須原屋（里見浩太朗）や南畝とともに、見舞いに訪れる。
