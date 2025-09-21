

更年期はまだまだ先…と思わず、日々の過ごし方、身体のメンテナンスを考えてみませんか？（写真：Ushico / PIXTA）

「閉経」という言葉を耳にしても、アラフォー女性の多くは“まだ先のこと”と受け流してしまうのではないでしょうか。正直に言えば、私もそうでした。

平均閉経年齢は日本女性では概ね50歳前後とされているから、自分に訪れるのは10年ほど先の話。そうやって頭の片隅に押しやり、むしろ老いにまつわる話題から目を背けていたのかもしれません。

ところが少し前から、年齢が少し上の女性たちの体験談を耳にする機会が増え、考えが変わりました。

「生理不順がひどいと思っていたら閉経だった（40代後半）」「閉経前の体調不良と子どもの中学受験が重なって心身がきつかった（40代後半）」……。どれも他人事ではなく、まさに数年後の自分を想像させるものでした。

だからこそ、先輩世代の女性たちが口をそろえて語る「もっと早めに準備しておけばよかった」という言葉は、私に強く響きました。「私ももうすぐだ！」、 自分も遠くない未来に同じ立場になるのだと思うと、その声は決して他人事には聞こえません。

では、先輩たちが言っていた「準備」とは一体何のことなのか。調べていくうちに気づきました。アラフォーの今、まさに自分が立っている場所は「プレ更年期」なのだ、と。

疲れやすくなった「気がする」プレ更年期

閉経の平均年齢はおよそ50歳。その前後10年は更年期と呼ばれ、ホルモンバランスの急激な変化で心身の不調が出やすい時期とされています。そこから逆算し、手前の35〜45歳頃を「プレ更年期」と呼ぶことがあります。

この時期はまだ月経が規則的に続いていますが、40歳を過ぎると女性ホルモンの分泌は少しずつ低下を始めます。そのため、以前より疲れやすくなった「気がする」、肌や髪の質感が変わった「気がする」、そんな小さな違和感を覚え始める人も多いのではないでしょうか。

「更年期症状」とまでは、はっきり認識できないけれど、なんとなく体や顔に「〇〇な気がする」が増えてくるプレ更年期。

疲れやすい気がする、眠りが浅い気がする、顔が変わってきた気がする……。多くの人は「気合で乗り切れる」と思うし、実際にそうやって過ごしている人も多いでしょう。私自身もそうでした。けれども、その“気のせい”には、ちゃんと原因があったのです。

プレ更年期といえども、女性ホルモンはすでに減少のカーブを描き始めています。だからこそ、その影響でさまざまな「気がする」症状が出ているのです。私の場合は、目元のクマが濃くなったことや、顔が長くなった「気がする」ことから始まりました。

女性ホルモンは骨密度と深く関係していることが、医学的に知られています。骨密度は10代でピークを迎え、40代半ばから少しずつ低下し、閉経を境に急激に落ち込むと報告されています。

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン（2015年版）によれば、40歳以上女性の骨粗鬆症有病率は部位によって19〜27％。年齢を重ねるごとにその割合は急上昇するため、他人事ではありません。

調べてみて厄介だと思ったのは、骨の減少が痛みなどの自覚症状がほとんどないまま進んでいくことです。「そんなの高齢になってからの話でしょ」と思うかもしれませんが、実際にはもっと早く変化が始まるとされます。

骨密度の低下は骨格の縮みにもつながり、顔では頬がこける、目の周りがくぼむといった見た目の変化として現れることもあると指摘されています。私が「顔が老けた気がする」と感じたのは、肌やコラーゲンの衰えだけでなく、骨そのものの変化が原因である可能性も高いのだと思いました。

プレ更年期の私たちは、顔の衰えを感じると高額な化粧品に手を伸ばしがちですが、本当の原因は皮膚ではなく、すでに骨密度低下の合図なのかもしれません。プレ更年期の「気がする」を放置せず、自分の変化に目を向けることは大切ですよね。

プレ更年期で「自分を知る」

私は40代に入ってから、健康診断のオプションで骨密度や血管年齢を測るようにしました。

毎年受ける健康診断。実はオプションでいろいろな検査値を測ることができるので、おすすめです。数値で見ると、自分の体が「まだ大丈夫」なのか「そろそろ注意が必要なのか」がはっきりとわかります。

私の場合、骨密度の結果は悪くなかったのですが、それはあくまで「現状」の話。骨はおよそ3カ月単位で入れ替わるとされ、女性ホルモンの分泌が減っていく時期に何もしなければ確実に骨密度は落ちていきます。

それを理解していないと、歳を重ねてから「あれ？健康なはずなのに」となるんですよね。アラフォー以降は、みんな下りのエスカレーター。現状維持ですら努力が必要。ましてや、現時点で数値が低かった場合は、早急な生活習慣の見直しが求められると思います。

プレ更年期の今、「準備」しておけば、その先の更年期を穏やかに乗り切れる可能性が高まります。前述した女性の先輩方が言っていた「準備しておけばよかった」という言葉は、更年期をうまく乗り切るための体づくりや習慣づくりのことでした。

十分な睡眠リズム、栄養バランスを意識した食事、適度な運動、ストレスをためすぎない工夫。当たり前の生活を、当たり前に積み重ねておくことが、後々の不調を和らげる鍵になるのです。

では、具体的に何をすればよいのでしょうか。

私はまず、食生活ではカルシウム、ビタミンD、ビタミンK、たんぱく質を意識してとることを心がけるようにしました。乳製品や納豆を食卓にのせ、共働きの忙しさの中で「つい適当になりがちな自分だけ食事」を整えるように意識改革。

コンビニでおにぎりだけはNG、選ぶなら納豆巻など、地味な積み重ねをしています。鉄分・カルシウムのサプリメントも始めました。

運動は、ゆるく続けられることをモットーに、ゆるランニング15分を習慣にしています。

骨に適度な負荷をかけるべく、歯磨きのついでに洗面所で腕立てを10回、ダンベルを置き持ち上げるといった生活導線になじむゆる筋トレを取り入れました。

不安ではなく安心のために「備える」

人生100年時代と言われますが、閉経の時期が大きく後ろ倒しになっているわけではありません。今も昔もほとんどが50歳前後で閉経するのは変わりません。言い換えるなら、長生きするようになった現代の女性は、閉経後の人生が長くなっているということです。

プレ更年期からの備えというと、不安をあおられているように感じる人もいるかもしれません。しかし私は、防災グッズの準備と同じようなものだと思っています。ホルモンが大きく揺らぐ前に土台を整えておく。何も起きていない今だからこそできる準備が、未来の自分を守ってくれるのです。

40歳前後は「まだ大丈夫」と思いやすい時期です。だが実は、ここがはじまりのプレ更年期。鏡で見た顔はどうですか？ちょっと「老い」を感じたら骨密度低下のサインが出ているかも。未来の自分に「ありがとう」と言われるように、まずは検診で数値のチェックから。

（尾石 晴 ： Voicyパーソナリティ）