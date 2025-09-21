「管理職になることができた！」「会社の人間関係がラクになった！」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

一見、合理的。でも組織は崩壊する

「できる人に頼むのが早い」

「安心して任せられるから」

そう言って、一部の優秀なメンバーにだけ仕事を集中させるリーダーがいます。

一見すると効率的ですが、この方針は組織全体の崩壊につながりかねません。

メンバーの成長機会を奪う

「できない人には任せられない」としてタスクを渡さないことは、その人の成長機会を奪うことになります。

経験がなければ、できるようにはなりません。

いつまでもスキルがつかず、チーム内に「できる人」と「任せてもらえない人」の格差が固定化してしまいます。

「できる人」への過負荷

一方で、仕事を集中して任される「できる人」には、大きなストレスと負担がかかります。

最初は期待に応えようと頑張りますが、限界を超えるとモチベーションは低下し、最悪の場合は離職につながります。

これは組織にとって大きな損失です。

「仕組みで育てる」発想がない

本来、リーダーの役割は「仕組みで成果を再現させること」です。

特定のメンバーに頼るのではなく、平均的なメンバーでも一定の成果を出せるように仕組みを整えるべきです。

それを怠っている時点で、そのリーダーのマネジメントには課題があるといえます。

リーダーは、感情に流されず仮面をかぶって、「誰にどう任せるか」を仕組みで考えるようにしましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計174万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。