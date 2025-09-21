「西那須野」はなんて読む？さすがに正解したい…！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「西那須野」はなんて読む？

「西那須野」という漢字を見たことはありますか？

栃木県にある駅名で、答えはひらがな5文字です。

いったい、「西那須野」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「にしなすの」でした！

西那須野駅は、栃木県那須塩原市に位置する駅。

駅のある那須塩原市は、市の半分を広大な山岳地帯が占める一方で、市街地が駅ごとに形成されており、自然と暮らしやすさの調和がとれたエリアです。

歴史ある温泉や観光牧場、アクティビティスポットなどの観光地も多数ありますよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

