「西那須野」はなんて読む？さすがに正解したい…！
旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「西那須野」はなんて読む？
「西那須野」という漢字を見たことはありますか？
栃木県にある駅名で、答えはひらがな5文字です。
いったい、「西那須野」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「にしなすの」でした！
西那須野駅は、栃木県那須塩原市に位置する駅。
駅のある那須塩原市は、市の半分を広大な山岳地帯が占める一方で、市街地が駅ごとに形成されており、自然と暮らしやすさの調和がとれたエリアです。
歴史ある温泉や観光牧場、アクティビティスポットなどの観光地も多数ありますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR東日本』
・『那須塩原市』
ライター Ray WEB編集部