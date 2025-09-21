「西那須野」はなんて読む？さすがに正解したい…！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「西那須野」という漢字を見たことはありますか？

栃木県にある駅名で、答えはひらがな5文字です。

いったい、「西那須野」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。