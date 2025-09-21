ディズニープリンセス×パックンチョ♡かわいすぎる新作リップ&前髪クリップ登場

お菓子として長年愛されてきた「パックンチョ」が、ディズニープリンセスデザインの雑貨になって登場しました。粧美堂から発売された「パックンチョシリーズ」は、全14種類のリップクリームと前髪クリップ。ブラインド仕様で開けるまでワクワク♡保湿成分配合のリップや、本物そっくりのクリップは、日常を楽しく彩ること間違いなしです。

パックンチョ×ディズニープリンセスのリップクリーム

新商品「パックンチョ シークレットマスコット付きリップクリーム」は、プリンセスデザインのチャームとセットになったアイテム。

無香料で使いやすく、シアバター（シア脂）配合で唇をしっかり保湿してくれます。価格は990円（税込）。全14種類のブラインド仕様で、どのプリンセスに出会えるかは開けてからのお楽しみです♪

まるで本物！かわいい前髪クリップ

「パックンチョ シークレット前髪クリップ」は、お菓子のパックンチョそっくりのデザインとサイズ感が魅力。存在感抜群で、普段使いから特別な日のアクセントまで幅広く活躍します。

こちらも全14種類のブラインド仕様で、価格は770円（税込）。推しのプリンセスを見つけたくなる可愛さです♡

ディズニープリンセス雑貨で日常をもっと楽しく

お菓子のワクワク感をそのまま雑貨にした「パックンチョシリーズ」。リップクリームと前髪クリップは全国のバラエティショップやドラッグストア、粧美堂公式オンラインストアで販売中です。

990円（税込）と770円（税込）という手に取りやすい価格も嬉しいポイント。あなたの日常に、ディズニープリンセスの魔法を添えてみませんか？