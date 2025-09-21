2010年に撮影された一枚の親子写真。 それから15年の時を経て、同じポーズで撮影された“再現ショット”がInstagramに投稿され、感動を呼んでいます。



【写真】15年後の再現写真…成長した娘さんと同じポーズで撮影しました

投稿したのは、写真に写る娘の父、KOUICHIROUさん（@ichirou07161128）。 投稿には「良いなあ、こういう親子になりたかった」「カップルかと思ったら親子だった」といったコメントが寄せられ、父と娘の変わらない絆が話題となっています。



すべての始まりは、2010年に熊本県の三井グリーンランド（当時）で撮影された一枚の写真でした。 巨大なウルトラマンの像の前で、父親と同じポーズをとる娘さん。 KOUICHIROUさんは「私が28歳、娘が10歳の頃の写真です。三井グリーンランドで遊んで、ホテルに泊まって、母と娘と父で楽しく過ごしました」と当時を振り返ります。



それから15年の月日が流れた2025年。 KOUICHIROUさんの提案で、あの日の写真を再現することになりました。



「ちょうど福岡のららぽーと福岡に行っており、巨大なガンダムがあったので、昔のウルトラマンとは違いますが、再現したいと思いました」



公開された写真には、成長して父と背丈が変わらなくなった娘さんと、KOUICHIROUさんが15年前と全く同じポーズで写っています。 ヒーローはウルトラマンからガンダムに変わりましたが、二人の変わらない仲の良さが伝わってきます。



思春期を経ても良好な関係を保つ秘訣について尋ねると、「特に厳しく言うこともなく、ありのままで接していました」と話すKOUICHIROUさん。 自然体なコミュニケーションが、親子の信頼関係を育んできたようです。



今回の再現ショットは、家族にとって特別な思い出となりましたが、KOUICHIROUさんはすでに“第三弾”の構想も描いています。



「また10年後、20年後に撮影したいです。今度は熊本のウルトラマンティガの前に行って、完全な再現をしたいです！」