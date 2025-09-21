ゴンチャ「秋焙煎ほうじ茶」が登場！ 一番摘みの茶葉を使用したミルクティー2種類を展開
台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、9月25日（木）から、秋を楽しむドリンクとして「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」を、全国の店舗で発売する。
【写真】黒糖シロップがたっぷり！ 「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」も
■強めに焙煎した茶葉をブレンド
今回期間限定で発売される「秋焙煎ほうじ茶」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドし、香ばしさがより際立つ味わいに仕上げた2種類のドリンク。
「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」は、ストレートに焙じ茶の魅力を堪能できるミルクティーで、こんがりとした香ばしさとともにまろやかなコクを感じる一杯となっている。
一方、焙じ茶に黒糖シロップとミルクフォームをあわせた「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」は、焙じ茶の香りと、黒糖のコクのある甘みが調和した、奥行きのある味わいが楽しめる。
