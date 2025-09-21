前節の失点シーンと類似する場面で、反省を活かす好セーブ。福岡戦でチームを救ったマリノスGK朴一圭が意識したこととは？
［J１第30節］横浜FM ２−０ 福岡／９月20日／日産スタジアム
残留へ望みを繋ぐ１勝だ。
９月20日に行なわれたJ１第30節で、17位の横浜F・マリノスは12位のアビスパ福岡とホームで対戦し、２−０で勝利した。
この一戦で、16分に勝敗を大きく左右するといっても過言ではない好セーブを見せたのが、GK朴一圭だ。
自陣左サイドの深い位置。井上健太が福岡の名古新太郎のスライディングタックルでボールをロストすると、流れたボールを紺野和也に拾われる。そして、そのまま紺野にドリブルでペナルティエリア内に侵入され、ファーサイドに左足でシュートを打たれるが、トリコロールの守護神が手を目一杯に伸ばして止めた。
なぜこの場面を挙げているのか。それはボールを奪われてからの流れと、紺野にシュートを打たれた位置が、前節の川崎フロンターレ戦（０−３）で開始４分に決められた１失点目と類似していたからだ。川崎戦の試合後、朴はこう語っている。
「俺の中で、あの角度からは決められちゃいけない。（点を取られた伊藤達哉に）切り替えされる前はニアと股抜きのシュートを警戒して、ちょっとポスト寄りに立ったんです。で、相手が切り替えしたから、本当はもう一歩右側に寄ってファーのシュートに対応できるようにしないといけなかったのに、角度が薄いところだったので、股下を変に気にしてしまった。いつもの哲さん（榎本哲也GKコーチ）との練習では、もっと反応できるはずなんです。先制点を与えると難しくなるので、そこがすべてだった。マジで申し訳ないです」
その経験が、福岡戦の16分のシーンに役立ったという。
「良いポジショニングが取れました。（川崎戦の試合後に）角度の話をさせてもらいましたけど、その時は健太が失った瞬間に角度のイメージができていたので、確かに前回の失点が活きたシーンでした。紺野選手は（身体が）開いていたので、ファーのほうが狙いやすいのかなという若干の予測もあったんですけど、いつもの練習通りに対応すれば止められると思っていましたし、そのなかで立ち位置と角度を意識したので、それが良かった」
横浜FMは朴がチームのピンチを救った５分後の21分に、ディーン・デイビッドが先制点を決め、42分に角田涼太朗が追加点を奪った。後半は攻勢を強める相手に押し込まれる時間帯が長かったが、無失点に抑えた。朴のプレーは自身の反省を活かすだけでなく、チームを勢いづける意味でも見事だったと言えるだろう。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】ディーンと角田のゴールで４試合ぶり勝利！
