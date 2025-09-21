開催中の世界陸上２０２５で大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が２０日、ＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）に世界陸上生中継からハシゴ出演。司会を務める脚本家・三谷幸喜氏と安住紳一郎アナウンサーから“イジられる”一幕があった。

この日、大会アンバサダーを務める女優・今田美桜とともに国立競技場から「Ｎキャス」に生出演の織田。

三谷氏から、いきなり「織田さん！ 明日はブルーインパルス飛びますか？」と聞かれると「飛びますよ〜！」と笑顔で即答。隣で今田が「危ない、危ない」と苦笑も「でもね。ブルーインパルスはいつでも飛べると思うんですよ。でも、あれですよね。ちゃんとそういうの他の旅客機がね、（空の交通整理を）調整して下さい。ブルーインパルス、見たいです」と、あくまで希望した織田。

ここで安住アナが「『ブルーインパルス、飛びません』って私たちも強く否定したくないんですけど、いろいろ難しい世の中で…」と言うと、今田も「見たいんですけどね。見たい気持ちは山々です」と話した。

世界陸上開幕日の今月１３日、防衛省航空自衛隊の公式Ｘが開幕を華やかに盛り上げる予定だったアクロバット飛行チーム・ブルーインパルスの展示飛行が悪天候のため中止になったことを発表。これを受け、世界陸上の生中継でＴＢＳ・江藤愛アナウンサーが飛行中止を伝えた際、織田が「僕は明日飛んでくれると信じてます！」と発言。江藤アナが「明日？ そんな予定はあるんですか？」と質問も織田は「飛びます。ブルーインパルスですから。待ってます。天気が良くなってくれ！」と答えた。

しかし、この発言について事実誤認を含む可能性があるとして、江藤アナが「防衛省によりますと、明日飛行する予定はありません。訂正しておわびします」と伝える一幕があった。